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Пожилая женщина вмешалась в детскую ссору, теперь ей грозит уголовная ответственность за побои

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#побои
Пожилая женщина вмешалась в детскую ссору, теперь ей грозит уголовная ответственность за побои

Прокуратура Долгоруковского района провела проверку по обращению матери 10-летней девочки – ребенок получил травмы во время конфликта с бабушкой сверстницы.

Как установила прокуратура, в мае этого года на детской площадке села Долгоруково поссорились две девочки. Бабушка одной из них избила обидчицу своей внучки. Она ударила ребенка по лицу и голове, хватала за волосы и трепала за ухо. В ходе избиения девочка упала, ударившись головой о бетонное покрытие.

«Учитывая, что указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния - побои, прокурор направил материал проверки в территориальный отдел полиции для возбуждения уголовного дела по ст. 116 УК РФ», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. 
 
В настоящее время уголовное дело возбуждено, надзор за соблюдением законности в ходе его расследования осуществляет прокуратура.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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#побои

Комментарии (6)

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ведьма

15 минут назад
А что бабуля защитница? Была-бы я мамулей другой девочки рядом ,этой бабуле бы фейс поправила.
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Я

37 минут назад
Ну, что сказать. Следующий раз эта девочка десять раз подумает, прежде чем кого-то обижать начинать. Молодец бабка!
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Ох уж эти бабки

52 минуты назад
Унас во дворе на детской площадке истерит бабка, поливая детей матом. Нужно тоже занятся.
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сокол

55 минут назад
Полно таких бабушек. Больных на голову. Правильно , если ее посадят. Чтобы другим не повадно было.
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Сергей 13

57 минут назад
Бабушке нужно было из обреза в воздух шмалять,дали бы двушник условно,как усманской бабке,зато прикольно,будет,что вспомнить,и ребёнка никто обижать не будет.А тут загрузят,как Жульку,а если коновалам забашляют родители ребёнка и посерьезней вред здоровью напишут,ваще бабка озябнет.
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777

сегодня, 17:20
Ни фига себе бабушка! А нельзя её башкой об бетон?
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