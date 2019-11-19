сегодня, 16:43
Пожилая женщина вмешалась в детскую ссору, теперь ей грозит уголовная ответственность за побои
Прокуратура Долгоруковского района провела проверку по обращению матери 10-летней девочки – ребенок получил травмы во время конфликта с бабушкой сверстницы.
«Учитывая, что указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния - побои, прокурор направил материал проверки в территориальный отдел полиции для возбуждения уголовного дела по ст. 116 УК РФ», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
В настоящее время уголовное дело возбуждено, надзор за соблюдением законности в ходе его расследования осуществляет прокуратура.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
ведьма
Я
Ох уж эти бабки
сокол
Сергей 13
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