Пожилая женщина вмешалась в детскую ссору, теперь ей грозит уголовная ответственность за побои

Прокуратура Долгоруковского района провела проверку по обращению матери 10-летней девочки – ребенок получил травмы во время конфликта с бабушкой сверстницы.

Как установила прокуратура, в мае этого года на детской площадке села Долгоруково поссорились две девочки. Бабушка одной из них избила обидчицу своей внучки. Она ударила ребенка по лицу и голове, хватала за волосы и трепала за ухо. В ходе избиения девочка упала, ударившись головой о бетонное покрытие.



«Учитывая, что указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния - побои, прокурор направил материал проверки в территориальный отдел полиции для возбуждения уголовного дела по ст. 116 УК РФ», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



В настоящее время уголовное дело возбуждено, надзор за соблюдением законности в ходе его расследования осуществляет прокуратура.



Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.



