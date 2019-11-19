Общество

сегодня, 15:53

Липчанин отсудил более 100`000 рублей за плохой iPhone X

5 816
#права потребителя
Липчанин отсудил более 100`000 рублей за плохой iPhone X

Смартфон стал плохо работать после истечения срока гарантии.

Житель Липецка обратился в Советский районный суд с иском по защите прав потребителя. Мужчина пришел в суд из-за плохого iPhone X и магазина, который отказался менять бракованный смартфон.

Липчанин в декабре 2017 года купил в магазине АО «Русская Телефонная Компания» Apple iPhone X 64 Silver. Смартфон обошелся мужчине в 70 784 рубля. В марте 2019, когда срок гарантии истек, у покупателя появились претензии к технике: звук разговорного динамика стал значительно тише, перестал работать сенсорный дисплей, стало невозможно разблокировать телефон. Липчанин обратился в магазин с претензией об устранении недостатков товара или его обмене товара. В магазине отказались брать телефон на проверку и выполнять ремонт.

Это стало основанием для иска в суд. АО «Русская Телефонная Компания» иск не признала, ссылаясь на отсутствие доказательств наличия в смартфоне существенного недостатка. Экспертиза указала на скрытый брак производства. Суд вынес решение в пользу потребителя. Мужчина вернет магазину плохой iPhone X, а компания не только возместит сумму покупку, но также выплатит штраф и погасит судебные расходы. Всего липчанин получит 103 783 рубля.
5 816
#права потребителя

Комментарии (5)

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Осталось12

5 минут назад
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Русь

18 минут назад
А чо, так можно было?
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дрын

32 минуты назад
Судя по фотографии, его еще и обманули: продали не айфон Икс.
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1

50 минут назад
пора статью вводить за потребительский терроризм!
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123

57 минут назад
good
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