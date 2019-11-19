Общество
сегодня, 15:53
Липчанин отсудил более 100`000 рублей за плохой iPhone X
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Смартфон стал плохо работать после истечения срока гарантии.
Житель Липецка обратился в Советский районный суд с иском по защите прав потребителя. Мужчина пришел в суд из-за плохого iPhone X и магазина, который отказался менять бракованный смартфон.
Липчанин в декабре 2017 года купил в магазине АО «Русская Телефонная Компания» Apple iPhone X 64 Silver. Смартфон обошелся мужчине в 70 784 рубля. В марте 2019, когда срок гарантии истек, у покупателя появились претензии к технике: звук разговорного динамика стал значительно тише, перестал работать сенсорный дисплей, стало невозможно разблокировать телефон. Липчанин обратился в магазин с претензией об устранении недостатков товара или его обмене товара. В магазине отказались брать телефон на проверку и выполнять ремонт.
Это стало основанием для иска в суд. АО «Русская Телефонная Компания» иск не признала, ссылаясь на отсутствие доказательств наличия в смартфоне существенного недостатка. Экспертиза указала на скрытый брак производства. Суд вынес решение в пользу потребителя. Мужчина вернет магазину плохой iPhone X, а компания не только возместит сумму покупку, но также выплатит штраф и погасит судебные расходы. Всего липчанин получит 103 783 рубля.
Липчанин в декабре 2017 года купил в магазине АО «Русская Телефонная Компания» Apple iPhone X 64 Silver. Смартфон обошелся мужчине в 70 784 рубля. В марте 2019, когда срок гарантии истек, у покупателя появились претензии к технике: звук разговорного динамика стал значительно тише, перестал работать сенсорный дисплей, стало невозможно разблокировать телефон. Липчанин обратился в магазин с претензией об устранении недостатков товара или его обмене товара. В магазине отказались брать телефон на проверку и выполнять ремонт.
Это стало основанием для иска в суд. АО «Русская Телефонная Компания» иск не признала, ссылаясь на отсутствие доказательств наличия в смартфоне существенного недостатка. Экспертиза указала на скрытый брак производства. Суд вынес решение в пользу потребителя. Мужчина вернет магазину плохой iPhone X, а компания не только возместит сумму покупку, но также выплатит штраф и погасит судебные расходы. Всего липчанин получит 103 783 рубля.
5 816
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