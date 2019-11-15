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В России может появиться монета в 50 рублей
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Выпуск такого денежного знака не исключили в Центробанке.
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.
По его словам, за запуск монеты такого номинала выступают представители вендинговой индустрии (торговые автоматы). Она им необходима для выдачи сдачи. Однако при выпуске монеты необходима уверенность, что она прослужит 20–30 лет, а из-за развития безналичной оплаты вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новых денег «неочевиден», подчеркнул Демиденко.
Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты. В декабре 2017 года ЦБ заявлял об отсутствии планов замены банкноты в 50 руб. монетой аналогичного номинала. Монеты достоинством 50 руб. массово чеканились в России в 1992–1997 годах.
Ранее сообщалось, что только два процента россиян полностью перешли на безналичный расчет при покупках, напоминает "Лента". По данным социологов, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, а 98 процентов не готовы отказаться от них полностью. Больше всего наличные используют люди старше 55 лет, однако и среди россиян 18-24 лет регулярно используют наличные 84 процента.
По его словам, за запуск монеты такого номинала выступают представители вендинговой индустрии (торговые автоматы). Она им необходима для выдачи сдачи. Однако при выпуске монеты необходима уверенность, что она прослужит 20–30 лет, а из-за развития безналичной оплаты вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новых денег «неочевиден», подчеркнул Демиденко.
Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты. В декабре 2017 года ЦБ заявлял об отсутствии планов замены банкноты в 50 руб. монетой аналогичного номинала. Монеты достоинством 50 руб. массово чеканились в России в 1992–1997 годах.
Ранее сообщалось, что только два процента россиян полностью перешли на безналичный расчет при покупках, напоминает "Лента". По данным социологов, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, а 98 процентов не готовы отказаться от них полностью. Больше всего наличные используют люди старше 55 лет, однако и среди россиян 18-24 лет регулярно используют наличные 84 процента.
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