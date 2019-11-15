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В России может появиться монета в 50 рублей

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#деньги
В России может появиться монета в 50 рублей

Выпуск такого денежного знака не исключили в Центробанке.

Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.

По его словам, за запуск монеты такого номинала выступают представители вендинговой индустрии (торговые автоматы). Она им необходима для выдачи сдачи. Однако при выпуске монеты необходима уверенность, что она прослужит 20–30 лет, а из-за развития безналичной оплаты вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новых денег «неочевиден», подчеркнул Демиденко.

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты. В декабре 2017 года ЦБ заявлял об отсутствии планов замены банкноты в 50 руб. монетой аналогичного номинала. Монеты достоинством 50 руб. массово чеканились в России в 1992–1997 годах.

Ранее сообщалось, что только два процента россиян полностью перешли на безналичный расчет при покупках, напоминает "Лента". По данным социологов, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, а 98 процентов не готовы отказаться от них полностью. Больше всего наличные используют люди старше 55 лет, однако и среди россиян 18-24 лет регулярно используют наличные 84 процента.
117
#деньги

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