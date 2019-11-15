Сокол ждет большой дорожный ремонт в 2020 году

В Липецкой области определились с планом работ.

В управлении дорог и транспорта Липецкой области прошли общественные обсуждения реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Список объектов ремонта 2020 года был рекомендован к исполнению с учётом замечаний, уточняют в управлении дорог и транспорта Липецкой области. В муниципальных образованиях работы запланированы на 14 объектах: 2 объекта реконструкции – 4,25 км, 11 объектов ремонта – 39,33 км, 1 объект капремонт тротуаров. На региональных дорогах запланированы работы на 65 объектах: 55 объектов ремонта (272,6 км), 1 объект реконструкция автодорог (0,8 км), 4 объекта – ремонт мостов (0,59 км/189 п. м), 1 объект – реконструкция моста (0,26 км/62 п.м), 4 объекта – устройство освещения (20,9 км).



В Липецке в 2020 году продолжится реконструкция проспекты Победы (протяженность объекта 3,6 км) и начнется расширение улицы Баумана (от площади Заводской до автодороги Орел – Тамбов, 1,65 км). В региональном центре будут отремонтированы улица Водопьянова (от улицы Берзина до проспекта Победы, 1,66 км), площадь Заводская (от Сокольского путепровода до улицы имени Д.М. Пожарского - 0,73 км), улица Минская (от кольцевого движения улицы Стаханова до улицы Ангарской).



Немало дорожных ремонтов запланировано в Ельце. Будут обновлены улицы Советская, Межзаводская, Парижской Коммуны, Дякина, Новолипецкая, Кротевича и Камзолова. Планируется капитальный ремонт тротуаров на улице 9 Декабря — от переулка Коммунаров до улицы Стадионной. В Грязях отремонтируют 3,37 км дороги от дома № 55 по улице Гагарина до дома № 136 по улице Хлебозаводской.