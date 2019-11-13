Происшествия

33 минуты назад

В Усмани пропал школьник

4 185
#поиск
В Усмани пропал школьник
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей" 9 ноября ушёл из МБОУ СОШ 2 города Усмань 14-летний Владимир Крюков.  До настоящего момента его местонахождение не установлено
4 185
#поиск

Комментарии (4)

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Koss

2 минуты назад
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https://bit.vodka/anticam
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весёлый

8 минут назад
Семья то благополучная или как
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Настя

15 минут назад
Жуть,дети постоянно пропадают.
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гость

18 минут назад
как найдётся не забудьте написать где он был, людям важно знать где он находился, и кроме как лиза алерт его никто искать не будет.
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