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Липецкая вечЁрка: сбежавший лихач, ликвидация управления и застройка Коровино

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: сбежавший лихач, ликвидация управления и застройка Коровино

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 13 ноября.

Сегодня ночью на парковке возле гипермаркета «Линия» в Липецке произошло ДТП. Виновником происшествия стал 25-летний водитель «БМВ». Автомобилист использовал парковку как свое гоночное колесо для дрифта. На повороте водитель не справился с управлением и врезался в три легковых автомобиля, припаркованных возле главного входа в магазин. После ДТП мужчина уехал с места происшествия. Выехав на место вызова, полицейские опросили свидетелей ДТП и по «горячим следам» в течение часа задержали автомобилиста.Мужчина, пытаясь скрыться от ответственности, скрутил номера на своей иномарке.

«Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области приказало долго жить». Под этим сообщением читатели оставили свыше сотни комментариев. Ликвидируемое ведомство станет частью другого регионального управления - экономики. Все его сотрудники уже проинформированы о том, что они войдут в состав областного управления экономики, и что некоторым придется искать новое место работы.

Очередной проект реновации. В Коровино хотят построить детские сады и эстакаду к Левобережью. Проект планировки и межевания выполняла липецкая архитектурная компания. Ее специалисты оценили, как сейчас используется территория, и то, как ее можно развивать. Проектировщики рекомендуют построить на свободном от застройки участке высотные дома. Эксперты считают, что в квартале можно построить школу на 1 000 учеников. Под нее планируют землю в районе улиц Буденного-Индустриальной, на которой сейчас стоят частные ветхие дома. Проектировщики считают, что там же стоит построить два детских сада в общей сложности на 330 детей, а также встроенный детсад на 170 мест в районе новой застройки. В районе памятника танкистам предлагается торговый комплекс с досуговым центром на 100 мест, а кафе на 20 посадочных мест - на территории экстрим-парка. В районе Октябрьского моста хотят видеть полноценную горнолыжную базу с трассой для фристайла, подъемником, велодорожками, площадкой тренажеров и веревочным городком. Но это только проекты.

Тем временем «Нижний парк разрыт вдоль и поперек, и света в конце туннеля не видно». Рвы, канавы, ямы с водой. Груды срытой земли и привезенного песка. Пустота на месте аттракционов и штабеля стройматериалов. Бухты кабеля. Еще не закончены работы по бетонированию оснований под тротуарную плитку (работа необходима для того, чтобы искусственное покрытие не утонуло в грязи, ведь парк находится в самой низменной части города). Рабочие, которые мостят из плитки двух размеров тротуары.

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#вечерка

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