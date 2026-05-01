Кладбищенское дерево разбило надгробья под Липецком

С дерева сначала срезали кору, а затем оно не выдержало ветра.





Огромная сосна рухнула на кладбище села Казинка и разбила несколько надгробий.По словам автора присланных в редакцию GOROD48 снимков, кору на растущих между могил соснах регулярно подрезают, они сохнут, но спилить такие деревья сельская администрация не всегда успевает.«Сосну, очевидно, свалило сильным ветром; при падении были разрушены памятники и повреждены могильные ограды», — написал наш читатель.