Знаете ли вы, что Елец после революции объявил себя Республикой?

GOROD48 продолжает публикации под тегом #знаете ли вы, в которых рассказывается об удивительных явлениях, редких и загадочных памятниках Липецкой области, событиях современности региона и истории. Сегодня мы расскажем как 17 ноября 1917 года, то есть, 102 года назад, появилась Елецкая Советская Республика.





Обыкновенный сепаратизм



Парад суверенитетов – сопутствующая болезнь революций. Так происходило совсем недавно, после развала Советского Союза, так было и после падения Российской империи.



Елец же всегда был городом самобытным, каким и остается даже сейчас. И, наверное, иметь свое особое мнение он имеет право, учитывая его историю. К моменту революции 1917 года население Ельца составляло 50 тысяч человек, столько же было и в столице губернии, в которую он тогда входил - Орле. Для сравнения, в Липецке, уездном городе Тамбовской губернии проживало тогда и вовсе 20 тысяч человек. Елец всегда мечтал стать губернским городом. И имел для этого все основания – город промышленников, купцов, ремесленников, железнодорожников, церквей и всевозможных образовательных учреждений. Экономически этот уездный город мог дать фору любому губернскому. И после революции 1917-го такой шанс Ельцу выпал! В городе создали Елецкую Советскую Республику.







В этом здании заседало руководство Елецкой Республики. Дом цел и сейчас - он находится на улице М ира (смотрите заглавное фото).



А в комнатах наших сидят комиссары…



- Об этом периоде истории Ельца известно очень мало, документов практически не сохранилось. В советское время Елецкую Республику очень не любили вспоминать, те люди, что провозгласили Республику, были преданы забвению, на их карьере при советской власти поставили жирный крест, - рассказывает елецкий историк Денис Ляпин. – Но в Ельце существовал Совет народных комиссаров, и были комиссары. А это структуры республиканские.



Поговаривают, что у Елецкой Республики была даже своя Конституция. Но Денис Ляпин в этом не уверен.



- Думаю, что имелись в виду декреты елецких комиссаров или Конституция РСФСР, появившаяся летом 1918-го, - говорит Денис Ляпин. – Руководство же Елецкой Советской Республики занималось ровно тем же, чем лидеры болбшевиков. Например, в структурах Елецкой Советской Республики существовала чрезвычайная комиссия по изъятию продовольствия у крестьян. Возглавлял комиссию Андрей Мямлин. Благодаря его стараниям Елецкая республика получила достаточно продовольствия в голодном 1918 году, - говорит Денис Ляпин.







Андрей Мямлин.



– Народным же комиссаром по финансам Елецкой Советской Республики стал Константин Гроднер. В 1918 году он провел абсолютную национализацию елецкой промышленности, передал власть на предприятиях рабочим, из-за чего наступил кризис экономики, а вскоре и конец Елецкой Республики.







Константин Гроднер.



Даже Ленин обалдел от елецкой диктатуры!



После этого в Ельце возникла Коллегия народных диктаторов. Первым диктатором Елецкой Советской Республики стал Иван Горшков, уроженец села Жерновое Елецкого уезда. Вторым - уроженец села Черкасы, Михаил Бутов.







Первый диктатор Елецкой Советской Республики Иван Горшков.



Конечно, в составе РСФСР места таким местечковым республикам не было - большевики быстро сепаратистские притязания ельчан обуздали. Гроднер и диктатор Горшков, а также председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Успенский даже ездили на встречу к Ленину. Владимир Ильич, услышав название должности Успенского, обалдел. Ведь он тоже был председателем Совнаркома!



- И как же нам быть, батенька? – дошли до современников слова Ильича.



Говорят, что он произнес их, улыбаясь, и шутя. Никакого гнева не было. Но на той встрече ельчанин и вождь мирового пролетариата договорились проект Елецкой Республики закрыть. Что и было сделано.



Несбывшиеся мечты



Ни отдельной Республикой в смутные времена, ни губернским городом Елец так и не стал. Точнее, шанс возглавить область у Ельца появился в 50-х годах. В Ельце к тому моменту проживали 120 тысяч человек, в Липецке – 38 тысяч. В Липецке действовали заводы ЛМЗ, нынешний НЛМК, «Свободный Сокол», радиаторный завод, и сложился целый, как модно говорить сегодня - металлургический кластер. Стране же требовался экономический рывок. Правительство разглядело в Липецке мощнейший промышленный потенциал и решило создать новую административную единицу. Ее центром планировалось сделать Елец, и новая область должна была носить название Елецкой.



- В самом деле, в то время рассматривался вопрос о создании Елецкой области с центром в Ельце, - рассказывает руководитель Фонда научного краеведения Игорь Козмирчук. - Елец был крупным городом с богатейшей историей и мощным экономическим потенциалом. Стоит заметить, что Елец в 1846 году был уравнен в торговых правах с губернскими и портовыми городами. В Ельце в 1888 году был построен первый в России элеватор, развивались торговля, банковское дело, кожевенная промышленность, было налажено производство махорки. Часть всего этого осталась и после революции. Кроме того, город являлся крупным железнодорожным узлом с соответствующей инфраструктурой, в Ельце было много училищ, больниц, в 1939 году был создан педагогический институт, одним словом все было готово для того, чтобы вокруг него началась складываться целая область. И самое главное, в планы Совмина РСФСР входило строительство металлургического завода в Ельце! Причем планировалось развитие не черной металлургии, которая обосновалась в соседнем Липецке, а цветной. В Ельце собирались строить меднолитейный завод, который функционировал бы на привозном сырье. Но для любого металлургического производства в то время требовалось много воды. А для создания водохранилища нужно было перекрыть Быструю Сосну, с затоплением Засосненской части и переселением оттуда людей...



Взвесив все «за» и «против», руководство страны посчитало такой план слишком затратным. После чего внимание обратили на Липецк, с уже развитой металлургической инфраструктурой и имевшимся ЛМЗ, который решено было довести до уровня гиганта индустрии, что и осуществилось.



Но наш рассказ все-таки о лихих годах революции. Липецк тоже тёрло в ее жерновах. Перетерло до того, что в 1918 году на Липецк претендовала... Украина. Центральная Рада только что отделившейся от рухнувшей Российской Империи Украины вела переговоры с делегацией РСФСР в Киеве о присоединении 14 сопредельных с незалэжной городов и областей, в том числе Липецка. Но об этом следующий рассказ нашей рубрики.









О событиях, происходящих на липецкой земле в 1917 году наш сайт уже рассказывал . Если кратко, то осенью 1917-го на территории нынешней Липецкой области царила анархия. В Липецке только-только начал работу уездный исполком, который, после борьбы за власть в городе между эсэрами и меньшевиками, возглавил большевик Владимир Агте, и жизнь после безвластия и коммунального коллапса начала входить в относительно спокойное русло. Соседний же Елец бурлил словно Москва или Петроград. Как раз в эти дни, 17 ноября 1917 года в Ельце провозгласили Республику.Парад суверенитетов – сопутствующая болезнь революций. Так происходило совсем недавно, после развала Советского Союза, так было и после падения Российской империи. Какие только республики не возникали! Елец же всегда был городом самобытным, каким и остается даже сейчас. И, наверное, иметь свое особое мнение он имеет право, учитывая его историю. К моменту революции 1917 года население Ельца составляло 50 тысяч человек, столько же было и в столице губернии, в которую он тогда входил - Орле. Для сравнения, в Липецке, уездном городе Тамбовской губернии проживало тогда и вовсе 20 тысяч человек. Елец всегда мечтал стать губернским городом. И имел для этого все основания – город промышленников, купцов, ремесленников, железнодорожников, церквей и всевозможных образовательных учреждений. Экономически этот уездный город мог дать фору любому губернскому. И после революции 1917-го такой шанс Ельцу выпал! В городе создали Елецкую Советскую Республику.- Об этом периоде истории Ельца известно очень мало, документов практически не сохранилось. В советское время Елецкую Республику очень не любили вспоминать, те люди, что провозгласили Республику, были преданы забвению, на их карьере при советской власти поставили жирный крест, - рассказывает елецкий историк Денис Ляпин. – Но в Ельце существовал Совет народных комиссаров, и были комиссары. А это структуры республиканские.Поговаривают, что у Елецкой Республики была даже своя Конституция. Но Денис Ляпин в этом не уверен.- Думаю, что имелись в виду декреты елецких комиссаров или Конституция РСФСР, появившаяся летом 1918-го, - говорит Денис Ляпин. – Руководство же Елецкой Советской Республики занималось ровно тем же, чем лидеры болбшевиков. Например, в структурах Елецкой Советской Республики существовала чрезвычайная комиссия по изъятию продовольствия у крестьян. Возглавлял комиссию Андрей Мямлин. Благодаря его стараниям Елецкая республика получила достаточно продовольствия в голодном 1918 году, - говорит Денис Ляпин.– Народным же комиссаром по финансам Елецкой Советской Республики стал Константин Гроднер. В 1918 году он провел абсолютную национализацию елецкой промышленности, передал власть на предприятиях рабочим, из-за чего наступил кризис экономики, а вскоре и конец Елецкой Республики.После этого в Ельце возникла Коллегия народных диктаторов. Первым диктатором Елецкой Советской Республики стал Иван Горшков, уроженец села Жерновое Елецкого уезда. Вторым - уроженец села Черкасы, Михаил Бутов.Конечно, в составе РСФСР места таким местечковым республикам не было - большевики быстро сепаратистские притязания ельчан обуздали. Гроднер и диктатор Горшков, а также председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Успенский даже ездили на встречу к Ленину. Владимир Ильич, услышав название должности Успенского, обалдел. Ведь он тоже был председателем Совнаркома!- И как же нам быть, батенька? – дошли до современников слова Ильича.Говорят, что он произнес их, улыбаясь, и шутя. Никакого гнева не было. Но на той встрече ельчанин и вождь мирового пролетариата договорились проект Елецкой Республики закрыть. Что и было сделано.Ни отдельной Республикой в смутные времена, ни губернским городом Елец так и не стал. Точнее, шанс возглавить область у Ельца появился в 50-х годах. В Ельце к тому моменту проживали 120 тысяч человек, в Липецке – 38 тысяч. В Липецке действовали заводы ЛМЗ, нынешний НЛМК, «Свободный Сокол», радиаторный завод, и сложился целый, как модно говорить сегодня - металлургический кластер. Стране же требовался экономический рывок. Правительство разглядело в Липецке мощнейший промышленный потенциал и решило создать новую административную единицу. Ее центром планировалось сделать Елец, и новая область должна была носить название Елецкой.- В самом деле, в то время рассматривался вопрос о создании Елецкой области с центром в Ельце, - рассказывает руководитель Фонда научного краеведения Игорь Козмирчук. - Елец был крупным городом с богатейшей историей и мощным экономическим потенциалом. Стоит заметить, что Елец в 1846 году был уравнен в торговых правах с губернскими и портовыми городами. В Ельце в 1888 году был построен первый в России элеватор, развивались торговля, банковское дело, кожевенная промышленность, было налажено производство махорки. Часть всего этого осталась и после революции. Кроме того, город являлся крупным железнодорожным узлом с соответствующей инфраструктурой, в Ельце было много училищ, больниц, в 1939 году был создан педагогический институт, одним словом все было готово для того, чтобы вокруг него началась складываться целая область. И самое главное, в планы Совмина РСФСР входило строительство металлургического завода в Ельце! Причем планировалось развитие не черной металлургии, которая обосновалась в соседнем Липецке, а цветной. В Ельце собирались строить меднолитейный завод, который функционировал бы на привозном сырье. Но для любого металлургического производства в то время требовалось много воды. А для создания водохранилища нужно было перекрыть Быструю Сосну, с затоплением Засосненской части и переселением оттуда людей...Взвесив все «за» и «против», руководство страны посчитало такой план слишком затратным. После чего внимание обратили на Липецк, с уже развитой металлургической инфраструктурой и имевшимся ЛМЗ, который решено было довести до уровня гиганта индустрии, что и осуществилось.Но наш рассказ все-таки о лихих годах революции. Липецк тоже тёрло в ее жерновах. Перетерло до того, что в 1918 году на Липецк претендовала... Украина. Центральная Рада только что отделившейся от рухнувшей Российской Империи Украины вела переговоры с делегацией РСФСР в Киеве о присоединении 14 сопредельных с незалэжной городов и областей, в том числе Липецка. Но об этом следующий рассказ нашей рубрики.