В Липецкой области реже женились и реже рожали

Впрочем, разводились тоже реже.





7 426 малышей родились в Липецкой области в январе-сентябре — на 9,4% меньше, чем год назад. Среди них 37% новорожденных — первенцы, 40% - вторые дети, 23% - третьи и последующие. Кроме того, на свет появились 104 пары близнецов.



Умерли в январе-сентябре 12 288 человек — всего на 1% меньше прошлогоднего. Смертность в Липецкой области продолжает превышать над рождаемостью, естественная убыль составила 4862 человека, или 5,7 человека на 1 тысячу населения.



Численность постоянного населения Липецкой области по предварительной оценке составила на 1 октября 1141,5 тысяч человек, сообщает Липецкстат.



За девять месяцев в Липецкой области браки зарегистрировали 5 101 пара — на 611 пар или 10,7% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года. Распались за то же время 2710 семей — годом ранее таковых было 3580, или на 24,7% больше.



