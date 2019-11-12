Общество

40 минут назад

В Липецкой области реже женились и реже рожали

4 279
#браки #разводы #
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В Липецкой области реже женились и реже рожали

Впрочем, разводились тоже реже.

7 426 малышей родились в Липецкой области в январе-сентябре — на 9,4% меньше, чем год назад. Среди них 37% новорожденных — первенцы, 40% - вторые дети, 23% - третьи и последующие. Кроме того, на свет появились 104 пары близнецов. 

Умерли в январе-сентябре 12 288 человек — всего на 1% меньше прошлогоднего. Смертность в Липецкой области продолжает превышать над рождаемостью, естественная убыль составила 4862 человека, или 5,7 человека на 1 тысячу населения. 

Численность постоянного населения Липецкой области по предварительной оценке составила на 1 октября 1141,5 тысяч человек, сообщает Липецкстат. 

За девять месяцев в Липецкой области браки зарегистрировали 5 101 пара — на 611 пар или 10,7% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года. Распались за то же время 2710 семей — годом ранее таковых было 3580, или на 24,7% больше. 

4 279
#браки #разводы #
1

Комментарии (4)

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Человек

1 минуту назад
Зато трындят,что в Липецке и области все кучеряво...а нет ...
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Или сами рожаем

6 минут назад
Или нас объеденят с кем-нибудь,но на крайний случай заселят инородцами,как только мечеть построят,хотя откуда тут рожать,доходов нет,только лысые меняются
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Гостья

16 минут назад
Если так дело пойдет ,как на Дальнем вернут пенсионный возраст назад.
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Знающий толк

31 минуту назад
Потомучто эти два процессы бесполезны только головняк один
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