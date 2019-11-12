Происшествия

30 минут назад

Ельчанин заплатит штраф из-за объявления в интернете

10 488
#холодное оружие #объявление
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Ельчанин заплатит штраф из-за объявления в интернете

Мужчина хотел продать нунчаки.

Мировой судья СУ №5 Ельца наказал штрафом в 11 520 рублей местного охранника, который хотел продать через объявление холодное оружие.

Установлено, что в начале августа ельчанин разместил на сервисе «Юла» объявление о продаже самодельных нунчаков за 2 600 рублей. Они были сделаны более 30 лет назад и пылились у мужчины дома. К середине августа ельчанин нашел покупателя. Встреча была назначена возле здания локомотивного депо. Покупатель оказался сотрудником правоохранительных органов, который проводил операцию «Проверочная закупка». Выявленное в Сети объявление о продаже легко в основу уголовного дела по незаконному сбыту холодного оружия. Согласно заключения эксперта нунчаки относятся к категории холодного оружия ударно-раздробляющего действия.

В суде стороны процесса ходатайствовали о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Суд принял во внимание позицию сторон и выписал мужчине штраф в размере его месячной зарплаты.

Фото: youla.ru
10 488
#холодное оружие #объявление
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Комментарии (10)

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3 минуты назад
26) При виде кирпича у вас никогда не возникнут мысли о суициде. 27) Кирпич не регистрируется метало-детекторами
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4 минуты назад
14) Ваш ребенок не застрелит друга, если вы случайно оставите кирпич на столе. 15) Кирпич можно разломить - достаточно и половины дозы. 16) Из двух десятков кирпичей можно сделать бронежилет. 17) Hа кирпиче можно сидеть. 18) Hа двух кирпичах можно жарить шашлыки. 19) Из трех кирпичей получается отличная ловушка для грузинской мыши. 20) Кирпич бесшумен. 21) Кирпич имеет неограниченный боезапас. 22) Кирпич можно использовать как средство общей анестезии. 23) Кирпич не нуждается в обслуживании и не ломается. 24) Кирпич никогда не дает осечек. 25) Применение кирпича возможно без всякого обучения и чтения нудных инструкций. 26) При виде кирпича у вас никогда не возникн
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зрк

5 минут назад
Преступление века.Да то ли еще будет в этой стране.Здесь законы для холопов
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5 минут назад
1) Кирпич дешев. 2) Кирпич доступен. 3) Hа кирпич не нужно разрешение. 4) Для хранения кирпича не нужно специальных условий. 5) Кирпич не нуждается в апгрейде. 6) К кирпичу не нужны ни пульки, ни баллоны, ни патроны, ни батарейки. 7) Кирпич не только выглядит как настоящий, но и является таковым. 8) Кирпич всегда выглядит внушительно. 9) У кирпича очень хорошее останавливающее действие. 10) Кирпичом не обязательно попадать точно в глаз, горло или колено. 11) Кирпич привязанный к веревке становится оружием массового поражения. 12) Вы не можете надышаться кирпичом при его применении. 13) К кирпичу не придерутся ППСники. Даже если вы будете нести его в руке.
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Гога

8 минут назад
Хотел лопату продать, теперь опасаюсь
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Виктор

9 минут назад
Мусорам вообще делать нехуӣ, кроме как в интернетах подло шараёьится. Против реальных дел ссут или в доле. Это вообще спортивный инвертарь. По секс шопам пусть ходят, отбирают дилдаки, которые они так любят.
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МестныйЯ

13 минут назад
Нунчаки - сельскохозяйственный инструмент, использовавшийся китайскими и другими азиатскими крестьянами, для обработки риса (палки для отбивания зёрен). Таким макаром можно прировнять к холодному оружию косы, лопаты, ломы, шпателя и мастерки, гвозди длиной более 100мм, деревянные киянки и т.п.
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Гиви

13 минут назад
Вот так полиционеры план по незаконному обороту оружия выполняют......
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///

15 минут назад
В Ельце точно нет проблем важнее!!!
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гость

20 минут назад
Давайте и лопату, черенок от лопаты, косу, грабли и вилы. В умелых руках и зубочистка- оружие. Две палки. Для употребления этих палок необходимы приличные навыки. Иначе себе ущерб большой. Непонятно решение и признане этого- массовым оружием. Как и всевозможные звёздочки и прочие куски металла. Учится и учиться всем этим пользоваться.
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