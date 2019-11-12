Ельчанин заплатит штраф из-за объявления в интернете

Мужчина хотел продать нунчаки.

Мировой судья СУ №5 Ельца наказал штрафом в 11 520 рублей местного охранника, который хотел продать через объявление холодное оружие.



Установлено, что в начале августа ельчанин разместил на сервисе «Юла» объявление о продаже самодельных нунчаков за 2 600 рублей. Они были сделаны более 30 лет назад и пылились у мужчины дома. К середине августа ельчанин нашел покупателя. Встреча была назначена возле здания локомотивного депо. Покупатель оказался сотрудником правоохранительных органов, который проводил операцию «Проверочная закупка». Выявленное в Сети объявление о продаже легко в основу уголовного дела по незаконному сбыту холодного оружия. Согласно заключения эксперта нунчаки относятся к категории холодного оружия ударно-раздробляющего действия.



В суде стороны процесса ходатайствовали о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Суд принял во внимание позицию сторон и выписал мужчине штраф в размере его месячной зарплаты.



Фото: youla.ru