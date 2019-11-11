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50 минут назад
Жители Якутии обнаружили на местном озере фламинго
В Нюрбинском районе Якутии на одном из водоёмов местные жители обнаружили фламинго. Раньше эта птица в таких северных краях не встречалась. Фото с находкой опубликовало местное издание Sakhalife.ru у себя в "Инстаграме",передает Life.ru.
Пастухи обнаружили птицу на озере Былах и приютили у себя. Фотографию они отправили специалистам, а те определили, что это не кто иной, как серый фламинго. Затем они сообщили о находке природоохранным ведомствам.
Заняться судьбой птицы должны природоохранные ведомства, при этом якутский зоопарк уже выразил готовность взять её под опеку.
Пастухи обнаружили птицу на озере Былах и приютили у себя. Фотографию они отправили специалистам, а те определили, что это не кто иной, как серый фламинго. Затем они сообщили о находке природоохранным ведомствам.
Заняться судьбой птицы должны природоохранные ведомства, при этом якутский зоопарк уже выразил готовность взять её под опеку.