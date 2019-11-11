Происшествия
сегодня, 12:17
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП
Под колесами автомобиля погибла 62-летняя женщина
В связи с рассмотрением материала проверки по факту ДТП, произошедшего 6 ноября около 17 часов 35 минут, в районе дома 83 по ул.Московская Липецка, в котором водитель автомобиля НИССАН ТИДА per. знак М034ВС48, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода - 62-летнюю женщину, которой в результате ДТП погибла, просьба к возможным свидетелям и очевидцам происшествия откликнуться в СЧ СУ УМВД России по Липецкой области по номерам телефона 36-97-41; 8-915557-22-77.
Денис