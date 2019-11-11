Бухгалтер кафе похитила 150 000 рублей

А также технику предприятия общепита.

Мировой судья СУ №15 Советского района Липецка вынесла приговор бухгалтеру, которая призналась в хищении имущества местного кафе. Женщина совершила преступление, используя служебное положение.



Как установил суд, бухгалтер 12 июля вынесла из административного помещения кафе на улице Первомайская ноутбук и комплектующие к нему, принадлежащие предприятию общепита, а также забрала из кассы 150 000 рублей. Похищенным она распорядилась по собственному усмотрению. Ущерб от хищения оценили в 158 877 рублей. Бухгалтер призналась в преступлении. При вынесении приговора суд учел ее раскаяние и состояние здоровья родственников: женщина живет с мамой-пенсионеркой и помогает ей. Кроме того, было учтено, что женщина после совершения преступления снова нашла работу в той же должности, но в другой организации.



Суд приговорил липчанку к 200 часам обязательных работ. Гражданский иск по делу заявлен не был.