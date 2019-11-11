Происшествия

18 минут назад

Бухгалтер кафе похитила 150 000 рублей

2 300
#хищение #кафе
Бухгалтер кафе похитила 150 000 рублей

А также технику предприятия общепита.

Мировой судья СУ №15 Советского района Липецка вынесла приговор бухгалтеру, которая призналась в хищении имущества местного кафе. Женщина совершила преступление, используя служебное положение.

Как установил суд, бухгалтер 12 июля вынесла из административного помещения кафе на улице Первомайская ноутбук и комплектующие к нему, принадлежащие предприятию общепита, а также забрала из кассы 150 000 рублей. Похищенным она распорядилась по собственному усмотрению. Ущерб от хищения оценили в 158 877 рублей. Бухгалтер призналась в преступлении. При вынесении приговора суд учел ее раскаяние и состояние здоровья родственников: женщина живет с мамой-пенсионеркой и помогает ей. Кроме того, было учтено, что женщина после совершения преступления снова нашла работу в той же должности, но в другой организации.

Суд приговорил липчанку к 200 часам обязательных работ. Гражданский иск по делу заявлен не был.
2 300
#хищение #кафе

Комментарии (2)

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Л-а

13 минут назад
А может они зарплату задолжали и поэтому не заявили гражданский иск.
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Палермо

16 минут назад
Проснулся ?
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