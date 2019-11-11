«Форд» столкнулся с грузовиком: водитель легковушки выжил

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы семнадцать человек, два человнека погибли.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 8 ноября в Задонском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись легковой автомобиль «Форд» под управлением 30-летнего водителя и грузовик «МАН» с 37-летним мужчиной за рулем. В аварии получил травмы водитель «Форда», его доставили в больницу.

В тот же день в Грязях на улице Воровского 28-летний водитель «ВАЗ-2114» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнюю школьницу. Девочку с травмой доставили в больницу.

Тогда же в Грязях улице Набережной 60-летний водитель «Шевроле» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 33-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

9 ноября в Липецке на Заводской площади 35-летний мотоциклист не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся. Сам водитель и его 34-летний пассажир были доставлены в больницу.



За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2276 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 100.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1349 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 49 нарушений правил парковки, 15 автомобилей эвакуировали.

Так же было зафиксировано 60 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.