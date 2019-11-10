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8 минут назад

СК возбудил дело из-за убийства и захвата заложника в Магадане

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СК возбудил дело из-за убийства и захвата заложника в Магадане
Следственное управление СК России по Магаданской области возбудило уголовное дело после того, как мужчина убил знакомого и захватил заложницу.

«Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за умышленные преступления 21-летнего жителя Магадана. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 («Убийство»), п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса России («Захват заложника с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия»)», — сообщает ведомство.

По данным следствия, 9 ноября подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, убил 27-летнего магаданца, после чего, угрожая ножом, захватил и удерживал в заложниках 18-летнюю девушку. Отмечается, что от прибывших для переговоров полицейских за освобождение потерпевшей он требовал алкоголь, продукты питания и автомобиль.

В итоге он был задержан, а заложница освобождена.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает 


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