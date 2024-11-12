14-летняя девочка попала под машину на пешеходном переходе через улицу Меркулова

14-летнюю девочку на пешеходном переходе сбил 50-летний водитель «Рено Дастер». Авария, как сообщает Госавтоинспекция, произошла в 17:00 на улице Меркулова напротив ТРЦ «Янтарь».Девочка получила травмы.«Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки», — рассказали в ГАИ.