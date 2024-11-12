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Происшествия
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сегодня, 20:25
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14-летняя девочка попала под машину на пешеходном переходе через улицу Меркулова
Девочка получила травмы.
«Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки», — рассказали в ГАИ.
Фото управления Госавтоинспекции по Липецкой области
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