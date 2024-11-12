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1857
сегодня, 20:25
27

14-летняя девочка попала под машину на пешеходном переходе через улицу Меркулова

14-летнюю девочку на пешеходном переходе сбил 50-летний водитель «Рено Дастер». Авария, как сообщает Госавтоинспекция, произошла в 17:00 на улице Меркулова напротив ТРЦ «Янтарь». 

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Девочка получила травмы.

«Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки», — рассказали в ГАИ.

Фото управления Госавтоинспекции по Липецкой области
авария
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Комментарии (27)

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Сначала новые
Городу 48
23 минуты назад
С девочкой то что? Живая? Здоровая?
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Водителю
26 минут назад
До 30 лет вы на пешеходных переходах сразу по три девочки сбиваете.
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Водитель
36 минут назад
Пора прекращать выдавать права после 30 лет. Задолбали эти пенсионеры!
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Ага
24 минуты назад
50 лет - это не пенсионер. Среди водителей на автобусах и такси их, наверное, четвертая часть будет. 22 летние детей на перекрестках сбивают тоже. Водители постарше, обычно, аккуратнее ездят, чем молодые.
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Леночка
38 минут назад
Мужик то со светом ехал,почему его пешеходы не увидели.
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автоледи
46 минут назад
Опять в телефон пялилась, по навигатору в шаурмичку шла?
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❤Чебурек❤
сегодня, 22:04
Самоё главное что в машине все живы))))
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Доброволец СВО Анатолий
сегодня, 21:49
Водители! В правилах дорожного движения чётко прописано "водитель транспортного средства обязан быть предельно внимательным , а пешеход имеет преимущества на проезжей части
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не-а че
сегодня, 21:08
Водитель как всегда не смотрел на дорогу,по этому и не виноват.Все должны,че.
Ответить
мня
сегодня, 21:03
Темнота и ничего не видно,нет освещения,знаков не видно главное.
Ответить
про.свет
сегодня, 21:28
ну да, вон на фото темень хоть глаз выколи, ничего не видно? или может кто-то слепой за руль сел? или в телефон пялился, как обычно?
Ответить
Ну не знаю
57 минут назад
ну да, вон на фото темень хоть глаз выколи, ничего не видно? или может кто-то слепой за руль сел? или в телефон пялился, как обычно? Местные жители все время жалуются на плохое освещение. Врут, наверное..
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Алкан лтз
сегодня, 21:02
Ну а почему не пишут что с девочкой?
Ответить
да уж
сегодня, 21:28
Это не важно,главное повозка.
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