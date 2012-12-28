В Ельце столкнулись три автомобиля

По предварительным данным, виновником ДТП стал 21-летний водитель «Сузуки».

В Ельце произошло массовое ДТП — столкнулись три автомобиля.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП на перекрёстке улиц Льва Толстого и Советской попали автомобили «Лада Гранта», «Сузуки» и «Лада Приора». Авария обошлась без пострадавших. На асфальте — не кровь, а вытекшая из автомобиля жидкость.— По предварительным данным, виновником ДТП стал 21-летний водитель «Сузуки». Двумя другими машинами управляли 28-летняя женщина и 35-летний мужчина, — добавили в полиции.