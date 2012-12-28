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Происшествия
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сегодня, 15:48
В Ельце столкнулись три автомобиля
По предварительным данным, виновником ДТП стал 21-летний водитель «Сузуки».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП на перекрёстке улиц Льва Толстого и Советской попали автомобили «Лада Гранта», «Сузуки» и «Лада Приора». Авария обошлась без пострадавших. На асфальте — не кровь, а вытекшая из автомобиля жидкость.
— По предварительным данным, виновником ДТП стал 21-летний водитель «Сузуки». Двумя другими машинами управляли 28-летняя женщина и 35-летний мужчина, — добавили в полиции.
Фото: vk.com/my_elets и vk.com/elec_online
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