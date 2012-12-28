Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль
В горсовете не поверили в утверждение вице-мэра Липецка о наличии у «управляшек» тракторов для уборки снега
Липецкая вечЁрка: приговор по делу врачей, повторится ли снежный хаос, и новая отставка в мэрии
Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: приговор по делу врачей, повторится ли снежный хаос, и новая отставка в мэрии
Сегодня, 12 ноября, огласили приговор по делу мошенников, выдававших себя за врачей, чиновники мэрии рассказали, как будут убирать город от снега, и в мэрии произошла еще одна отставка.
Мошенники обзванивали липчан и предлагали им пройти бесплатное медицинское обследование, во время которого «выявляли» различные заболевания. На их лечение предлагали взять кредиты.
Преступникам удалось обмануть 66 человек на сумму свыше 5,6 миллиона рублей.
«А сколько ещё таких центров по Липецку и другим городам стригут купоны с людей, падких на бесплатное. Прокуратуре работать и работать». — считает Житель города.
«Пока у нас не попасть к нормальному врачу в поликлинике, будут процветать вот такие клиники». — уверен Дед.
«Участковый к ним ни разу не зашел?» — спросил Николай.
Двух полицейских подозревают в мошенничестве. За два миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль, отправленный на спецстоянку. Задержали полицейских их же коллеги. Возбуждено уголовное дело.
Стоп. Снято. По другому не скажешь. Ирина Хожаинова ушла с поста председателя городского департамента культуры. Профессиональный фотограф руководила городской культурой чуть больше года.
По данным GOROD48, в ближайшее время экс-чиновница может продолжить культурную деятельность в рамках бизнес-проекта.
Пока исполнять обязанности председателя департамента будет Татьяна Кузовкина, ранее работавшая заместительницей Ирины Хожаиновой.
Комментаторы GOROD48 позволили себе позлословить по поводу кадровой политики мэрии.
«Какая культура у нас в Липецке- одни бизнес проекты!» — в сердцах заметил Гость.
«Департамент есть, а культуры нет!», — добавил Житель.
Готовь сани летом. На дворе, правда, уже поздняя осень, но лучше поздно, чем никогда. Депутаты спросили у мэрии, как обстоят дела с подготовкой к зиме. По словам вице-мэра Сергея Ходякова, все готово. Однако городские парламентарии засомневались в том, что у управляющих компаний достаточно тракторов. Такую технику им держать экономически не выгодно. Значит, УК будут ее арендовать. Хватит ли на всех, вопрос открытый.
«Первые репетиционные дни зимы уже показали, что тротуары вдоль второстепенных дороги и к магазинам скользкие, ничем не посыпаны как и раньше. Короче, будет как всегда!» — заметил Житель.
«Вдоль своих домов УК дороги почистят, а кто будет чистить дороги между домами и до выезда с микрорайона? Прошлой зимой так было во дворе, хоть пятаки крути, УК почистила, а выехать или въехать во двор никак. Распределите четко каждый метр дороги, кто за него отвечает». — поделился наблюдением qwerty.
«Дворники и техника «Шредингера» — на слайдах есть, во дворе пару лет не видели — УК «Маяк», — написал 1.
Сегодня же в горсовете говорили еще об одной болевой точке Липецка — ливневой канализации. Вице-мэр Светлана Сурмий рассказала, что схемой водоснабжения и водоотведения, разработанной на 2027–2042 годы, предусмотрено строительство объектов, систем водоочистки и организации стоков на 8 миллиардов рублей! Эта сумма равна примерно трети городского бюджета.
Комментаторы GOROD48 тут же набросали проблемные адреса.
«В Липецке давно отсутствует контроль за состоянием и ливневок и дорог. На улице Неделина все ливневки и люки провалились. Где рынок 9 микрорайона, льется вода по дороге уже полгода и никакой реакции. На улице Космонавтов у дома № 12 есть выезд со второстепенной дороги. При капитальном ремонте улицы ливневку сделали выше по уровню и там в любой дождь собирается немалая лужа, глубиной в половину колеса легкового авто. Кстати, на всем протяжении Космонавтов немало ям и трещин, которые не заделываются уже пару лет». — написал Житель.
«На переходе у Меркурия на Советской у светофора в дождь не пройти, все обещают сделать. Летом укладывали асфальт. Что нельзя было немного поднять уровень, чтоб вода уходил вниз по Советской? Ну и специалисты», — добавила Местная.
«На улице Терешковой, за остановкой, как идти на ж\д вокзал огромная лужа (не лужа — море) на второстепенной дороге, да и на переходе появляется после дождя или таяния снега. Люди обходят по проезжей части. Сколько капали, капали, асфальтировали, а воз и ныне там! Куда смотрят проверяющие?» — интересуется комментатор.
«Большая просьба разобраться с жуткой вонищей из канализации у парка Победы — вход с улицы Водопьянова. Без противогаза невозможно находиться. Там регулярно забивается сток канализационный к расположенной рядом станции. Люди душатся, а администрации наплевать». — попросил Гость.
«А когда на проспекте Победы будут ливнёвки. На пешеходных переходах их нет, люди прыгают по лужам или пытаются обойти на опасных участках дороги. Как можно было принимать ремонт дорожного полотна на проспекте. Сколько выброшено денег, или осевшие в карманах чиновников? Может пора сидеть кому-то на нарах!» — предложил Гость Липецка.
Депутат Борис Понаморев предложил мэрии выделить деньги на полную компенсационную посадку деревьев, взамен спиленных в 2023-24 годах. Уже срубили и обрезали 7 600 деревьев. А в 2025 году планируют снести еще 2 500 стволов. Взамен же посадили только 1 805 саженцев.
Город стремительно лысеет, программа жизненно необходима. Тут главное, чтобы ее не растянули до 2042 года!
«Выделяются огромные деньги, работают люди, но в результате море проблем. Задачи нужно решать, а не усложнять, все друг друга критикуют, вместо того чтобы слаженно работать. Жители города устали от бардака, от огромного количества ям, от плохо убранных дворов и мусорок. Видимо от руководства ничего не зависит». — резюмировал Сокол.
Завтра в Липецке от +2 до +4 градусов. Однако 15 ноября территория Липецкой области окажется под влиянием процессов смещения активного циклона в Баренцевом море. Может выпасть снег и мокрый снег. Тогда и можно оценить готовность Липецка к зиме не на словах, а на деле.
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