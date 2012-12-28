Липецкая вечЁрка: приговор по делу врачей, повторится ли снежный хаос, и новая отставка в мэрии

Сегодня, 12 ноября, огласили приговор по делу мошенников, выдававших себя за врачей, чиновники мэрии рассказали, как будут убирать город от снега, и в мэрии произошла еще одна отставка.