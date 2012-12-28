У жителя Камчатки приставы конфисковали квартиру в Липецке

Жилье в счет долга по алиментам передали его дочерям.

Житель Камчатки, как сообщили в краевой прокуратуре, задолжал своим двум дочерям 780 тысяч рублей. Камчатские приставы шесть лет почему-то не могли взыскать с него долг. После жалобы матери девочек в прокуратуру, приставы нашли у алиментщика недвижимость в Липецке — квартиру и забрали ее в счет долга, переоформив на дочерей.— Но погашение долга по алиментным обязательствам не освобождает отца от дальнейшей ежемесячной уплаты алиментов, — сообщили в краевой прокуратуре Камчатки.