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Общество
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50 минут назад
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У жителя Камчатки приставы конфисковали квартиру в Липецке
Жилье в счет долга по алиментам передали его дочерям.
— Но погашение долга по алиментным обязательствам не освобождает отца от дальнейшей ежемесячной уплаты алиментов, — сообщили в краевой прокуратуре Камчатки.
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