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14 минут назад

Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура

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Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам дипломата, украинская сторона намерена взять Мазура на поруки.

Дещица добавил, что украинское посольство держит в курсе супругу задержанного о состоянии его дела и поддерживает контакт с рядом ведомств в Киеве и парламентариями.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Польше задержали сотрудника ее секретариата Игоря Мазура. По ее словам, решается вопрос об экстрадиции его в Россию.

В 2014 году Мазур руководил формированием запрещенного в России "Правого сектора"* в Киевской области, участвовал в беспорядках в центре украинской столицы. С мая 2014 года участвовал в силовой операции в Донбассе. После демобилизации в 2016 году Мазур стал зампредседателя запрещенной в России партии УНА-УНСО*, летом 2017 года возглавил пропагандирующую сотрудничество государств Балто-Черноморского региона организацию "Межиморье".

Следственный комитет России в 2014 году возбудил уголовные дела в отношении членов запрещенной в России организации УНА-УНСО* Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея, Олега Тягнибока, Дмитрия Яроша, Владимира Мамалыги и других.

*Запрещенные в России экстремистские организации

Источник: ria.ru

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