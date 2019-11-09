Жильцы пятиэтажки с провисшими плитами потребовали признать их дом аварийным

Сегодня прошло собрание жильцов дома №2 по Осеннему проезду. В нём приняли участие исполняющий обязанности главы города Михаил Щербаков, заместитель председателя департамента ЖКХ Роман Ганьшин, а также представитель подрядчика, начальник строительного участка ООО «Наш город» Василий Абрамов.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, жильцам дома рассказали о предстоящих противоаварийных и восстановительных мероприятиях, которые планируют начать уже в понедельник. В 11 квартирах, где обнаружен сверхнормативный перегиб перекрытий, будут проведены работы по выпрямлению и усилению провисших бетонных плит металлическими конструкциями. Основные работы предстоит выполнить в максимально короткие сроки, в среднем по одному дню на каждую квартиру. В основу проекта ремонтных работ легли расчеты специалистов, данные трех независимых экспертиз, а также опыт подрядчика по проведению подобных работ. Для обеспечения безопасности и ускорения сроков ремонта жильцам дома предложено временно переехать в помещение маневренного фонда - общежитие на улице 50 лет НЛМК, 15.Однако, жильцы высказали недоверие результатам экспертизы и представленному проекту противоаварийных работ. Кроме того, многие оказались переезжать и пускать ремонтников в свои квартиры. Жильцы требовали признать дом аварийным и предоставить всем новые квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.- Очередь в программе переселения из аварийного жилья включает около 200 домов. Чтобы признать дом аварийным и включить его в программу, потребуется немало времени, которого у нас нет. Сегодня мы обязаны срочно провести противоаварийные работы в 11 квартирах. Ситуация с вашим домом под особым контролем. За качество и безопасность ремонтных работ несут ответственность конкретные люди в администрации и в подрядной организации. После окончания работ готовы помогать и с экспертизой, и с оформлением документов, необходимых для включения в программу. Другого законного механизма просто не существует, - подчеркнул Михаил Щербаков.В итоге было принято решение провести еще одну экспертизу, которая должна подтвердить безопасность проекта противоаварийных работ. Кроме того, в ходе собрания создана рабочая группа во главе с жильцом дома Алексеем Шабановым, которая должна собрать письменные вопросы. На каждый в администрации города обещают дать оперативный и обстоятельный ответ.