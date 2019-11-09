Общество

сегодня, 15:58

Жильцы пятиэтажки с провисшими плитами потребовали признать их дом аварийным

33 1090
#аварийное жилье
Жильцы пятиэтажки с провисшими плитами потребовали признать их дом аварийным

Сегодня прошло собрание жильцов дома №2 по Осеннему проезду. В нём приняли участие исполняющий обязанности главы города Михаил Щербаков, заместитель председателя департамента ЖКХ Роман Ганьшин, а также представитель подрядчика, начальник строительного участка ООО «Наш город» Василий Абрамов.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, жильцам дома рассказали о предстоящих противоаварийных и восстановительных мероприятиях, которые планируют начать уже в понедельник. В 11 квартирах, где обнаружен сверхнормативный перегиб перекрытий, будут проведены работы по выпрямлению и усилению провисших бетонных плит металлическими конструкциями. Основные работы предстоит выполнить в максимально короткие сроки, в среднем по одному дню на каждую квартиру. В основу проекта ремонтных работ легли расчеты специалистов, данные трех независимых экспертиз, а также опыт подрядчика по проведению подобных работ. Для обеспечения безопасности и ускорения сроков ремонта жильцам дома предложено временно переехать в помещение маневренного фонда - общежитие на улице 50 лет НЛМК, 15.

Однако, жильцы высказали недоверие результатам экспертизы и представленному проекту противоаварийных работ. Кроме того, многие оказались переезжать и пускать ремонтников в свои квартиры. Жильцы требовали признать дом аварийным и предоставить всем новые квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

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- Очередь в программе переселения из аварийного жилья включает около 200 домов. Чтобы признать дом аварийным и включить его в программу, потребуется немало времени, которого у нас нет. Сегодня мы обязаны срочно провести противоаварийные работы в 11 квартирах. Ситуация с вашим домом под особым контролем. За качество и безопасность ремонтных работ несут ответственность конкретные люди в администрации и в подрядной организации. После окончания работ готовы помогать и с экспертизой, и с оформлением документов, необходимых для включения в программу. Другого законного механизма просто не существует, - подчеркнул Михаил Щербаков. 

В итоге было принято решение провести еще одну экспертизу, которая должна подтвердить безопасность проекта противоаварийных работ. Кроме того, в ходе собрания создана рабочая группа во главе с жильцом дома Алексеем Шабановым, которая должна собрать письменные вопросы. На каждый в администрации города обещают дать оперативный и обстоятельный ответ.

фото пресс-служба администрации Липецка.
33 1090
#аварийное жилье

Комментарии (34)

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Шаман

22 секунды назад
А куда делась Уваркина губы с сиськами накачивает ?
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Я

1 минуту назад
Вообще не жаль этих людей. Уверена,кто то на выборы не ходил, а кто ходил,все заартамонова голосовали. На дебилах власть и держится
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Заваркина

5 минут назад
Поставят подпорки, а натяжные потолки ёдеревянные полы и обои вообще на века.
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Сегодня

7 минут назад
Показывали жилье,которое им предлагали для временного проживания.Это верх наглости.Как жить в таком бомжатнике?Пусть кто предлагал,сам живет в этом свинарнике.
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Animal planet.

13 минут назад
Люди,требуйте новое жилье,деньги на форс-мажорные обстоятельства закладываются в бюджет каждый год. Квартиры ваши никто не купит,может выкупить администрация,но за такую цену,что на нее можно будет купить только * молодоженку. Дом восстановлению уже не подлежит. В 11 квартирах плиты прогнулись,это жесть. Пусть дают новое жилье,в новых микрорайонах.
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Едро

13 минут назад
Хер вам мы отремонтируем))))
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Липка

17 минут назад
Мистер х, У нас ФЕНШУЙ везде и во всём впереди планеты всей
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УХ ТЫ

19 минут назад
Вот это деятели , собрались укреплять то что не укрепимо , и времени то у них нет на жильцов - ишь вы там растявкались новое жильё вам подавай , это укрепим, подопрём , замажем соплями , пока не сложится как карточный домик !!!! БОЙТЕСЬ ЛЮДИ ЭТИХ ДЕЯТЕЛЕЙ !!!
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Перри Мейсон

20 минут назад
Лена, борьба с памятником Ленину отнимает много сил и времени))
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Мистер х

21 минуту назад
Липка, зато в квартире 4 столбика это нормально " по феншую"
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