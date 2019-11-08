В России

18 минут назад

Подростки зарезали школьницу

90
#драка
Подростки зарезали школьницу

Девушка стала жертвой потасовки в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге 5 ноября между двумя компаниями подростков произошел конфликт. Словесная перепалка закончилось дракой. В результате одной из девушек нанесли серьезные травмы.

Драка произошла 5 ноября с 22:15 до 22:20 возле дома № 20 на улице Машиностроителей, пишет «Уральский меридиан». Там поссорились две группы молодых людей — по три человека в каждой. Конфликт закончился дракой, в ходе которой тяжело пострадала 15-летняя девушка. Предварительно установлено, что девочку ударили ножом в грудь. Она самостоятельно дошла до дома, но тщательно скрывала ранение от родителей. Лишь через несколько часов они заметили рану и вызвали «скорую». Полицейские опрашивали школьницу, когда она еще была в сознании. Девочка не рассказала, с кем был конфликт, как и о его причинах. Через несколько часов школьница умерла в больнице. На следующий день полиция задержала подозреваемого. В настоящее время молодой человек дает признательные показания. По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Сейчас следователи пытаются выяснить обстоятельства произошедшего, а также найти всех людей, принимавших участие в конфликте, пишет «Комсомольская правда». Установить всех участников драки на первоначальном этапе не представилось возможным, так как произошедший конфликт носил спонтанный характер — его участники ранее не были знакомы друг с другом.
90
#драка

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