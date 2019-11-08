Общество

44 минуты назад

Открытый люк обошелся дорожникам почти в 300 000 рублей

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#ДТП #иск #ремонт дорог
Открытый люк обошелся дорожникам почти в 300 000 рублей

В аварии получил повреждения японский кроссовер.

Советский районный суд Липецка обязал компанию «ДоброеСпецСтрой» выплатить автомобилисту 289 134 рубля. В прошлом году эта фирма взяла подряд на ремонт дороги на Товарном проезде. Пока шли дорожные работы, в открытый люк угодил кроссовер «Subaru Legacy Outback».

Водитель иномарки вечером 28 октября 2018 года в районе дома №1/3 по Трубному проезду наехал на препятствие в виде открытого люка. Автомобиль получил механические повреждения. Владелец иномарки провел независимую оценку, в результате которой была определена стоимость восстановительного ремонта. Она составила 257 613 рублей. Автомобилист обратился в суд с иском к дорожникам.

Надлежащим ответчиком было признано ООО «ДоброеСпецСтрой». Компания иск не признала. Представители организации сослались на то, что контракт на ремонт участка, где произошло ДТП, был заключен только на следующий день — 29 октября. Вместе с этим в ООО «ДоброеСпецСтрой» не отрицали того, что в день аварии сотрудники фирмы установили на дороге знаки, предусмотренные схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, а в момент ДТП действительно велись дорожные работы. Но представители ООО «ДоброеСпецСтрой» полагают, что иномарка получила повреждения из-за грубой неосторожности водителя. Так как он якобы не следил должным образом за дорожной ситуацией и не заметил конструкции люка на проезжей части.

Отстаивая свою правоту, автомобилист в суде пояснил, что при подъезде к магазину «Добрострой» на скорости около 20 км/ч он наехал на край канализационного люка. Кроссовер получил сильный удар по днищу автомобиля. Это привело к перелому рычага задней стенки, разрыву камеры, деформации диска правого заднего колеса и правого бампера. Поскольку дорога ремонтировалась, перед люком никаких ограждающих знаков не имелось. Были проведены две экспертизы, которые доказали позицию автомобилиста и обоснованность суммы иска.

В качестве свидетеля в суде дал показания инспектор ГИБДД, который оформлял ДТП. Автоинспектор установил, что дорожное покрытие в месте ДТП было срезано, люк возвышался над уровнем срезанного дорожного полотна, возле люка ограждений не было, люк «играл» в асфальте, его конструкция была не закреплена.

Суд пришел к выводу, что ООО «ДоброеСпецСтрой» при проведении дорожных работ 28 октября не устранило нарушения по закреплению конструкции люка на ремонтируемом участке дороги, не выполнило требования по ограждению мест проведения работ сигнальными лентами, а также не обеспечило ограждение мест проведения работ световыми сигналами. В итоге, с учетом расходов истца на экспертизы и юридическую помощь, суд обязал дорожников выплатить автомобилисту 289 134 рубля. Представители ООО «ДоброеСпецСтрой» обжаловали постановление в Липецком областном суде, но оно было оставлено в силе без изменений.
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#ДТП #иск #ремонт дорог

Комментарии (1)

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Гавноинотаз

3 минуты назад
опять трухлявый инотаз развалился
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