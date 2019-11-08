«Чаплыгинский элеватор» признан банкротом

Теперь имущество компании распродадут на торгах.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом компанию «Чаплыгинский элеватор». В акционерном обществе на полгода ввели конкурсное производство. За этот срок арбитражный управляющий должен разыскать активы компании, оспорить сомнительные сделки и распродать имущество предприятия с торгов. Вырученной суммой полностью или частично рассчитаются с кредиторами.



Банкротство АО «Чаплыгинский элеватор» было инициировано рядом физических лиц, предпринимателями из Московской области. Иск в суд был подан в конце апреля 2019 года. Первоначальная сумма требований за время рассмотрения банкротного дела увеличились с 2,3 млн рублей до почти 60 млн рублей. Все претензий партнеров связаны с долговыми обязательствами — это просроченные кредиты и неоплата поставок сырья.



Открытое акционерное общество «Чаплыгинский элеватор» зарегистрировано в 1994 году администрацией Чаплыгинского района Липецкой области. Учредителем компании числится комитет по управлению государственным имуществом администрации Липецкой области. Основным видом деятельности ОАО «Чаплыгинский элеватор» являются хранение и складирование зерна. По данным бухгалтерской отчетности в последнее время компания работает «в минус». Так, убытки за 2018 год составили 15 млн рублей. Негативная тенденция наблюдается с 2014 года. А с 2017 года партнерам компании уже приходилось взыскивать средства по договорам через суд.