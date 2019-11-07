Общество
сегодня, 15:43
С начала года в Липецкой области зарегистрировано больше 9 000 ДТП без пострадавших
Госавтоинспекция напоминает о возможности оформить ДТП по упрощенной схеме.
За 10 месяцев 2019 года в Липецкой области зарегистрировано свыше 9 000 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В это связи Госавтоинспекция напоминает о возможности оформить ДТП по упрощенной схеме.
В случае дорожно-транспортного происшествия, когда вред нанесен только имуществу, причастный к нему водитель обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие. Предварительно он обязан зафиксировать, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.
При причинении вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, когда характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия, водители не обязаны сообщать о случившемся в полицию.
В этом случае они могут оставить место происшествия и оформить документы о ДТП с участием уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспорта по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения машин.
Так же можно оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о ДТП в соответствии с правилами обязательного страхования, если в нем участвуют два автомобиля (включая транспортные средства с прицепами к ним), оба владельца имеют полис ОСАГО, вред причинен только этим автомобилям и обстоятельства причинения вреда не вызывают разногласий участников автоаварии.
Кроме того, можно не оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии, если в нем повреждены транспортные средства или иное имущество только участников ДТП и у каждого из них отсутствует необходимость в оформлении указанных документов.
На официальном сайте Госавтоинспекции создан сервис с алгоритмом действий участников ДТП в зависимости от конкретных условий происшествия.
В это связи Госавтоинспекция напоминает о возможности оформить ДТП по упрощенной схеме.
В случае дорожно-транспортного происшествия, когда вред нанесен только имуществу, причастный к нему водитель обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие. Предварительно он обязан зафиксировать, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.
При причинении вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, когда характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия, водители не обязаны сообщать о случившемся в полицию.
В этом случае они могут оставить место происшествия и оформить документы о ДТП с участием уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспорта по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения машин.
Так же можно оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о ДТП в соответствии с правилами обязательного страхования, если в нем участвуют два автомобиля (включая транспортные средства с прицепами к ним), оба владельца имеют полис ОСАГО, вред причинен только этим автомобилям и обстоятельства причинения вреда не вызывают разногласий участников автоаварии.
Кроме того, можно не оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии, если в нем повреждены транспортные средства или иное имущество только участников ДТП и у каждого из них отсутствует необходимость в оформлении указанных документов.
На официальном сайте Госавтоинспекции создан сервис с алгоритмом действий участников ДТП в зависимости от конкретных условий происшествия.
Гаишник