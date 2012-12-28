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Происшествия
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48 минут назад
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В Липецке за день сбили двух детей и пенсионера
Аварии произошли на улицах Терешковой, Советской и Краснознаменной.
В половине третьего на улице Терешковой 48-летняя женщина за рулем «БМВ» сбила 70-летнего мужчину. Пенсионер получил травмы и оказался в больнице.
Около шести вечера на улице Советской 57-летний водитель «Митсубиси» совершил наезд на 12-летнего подростка. Мальчик, как сообщает Госавтоинспекция, госпитализирован.
Примерно в это же время на улице Краснознамённой под колеса «ВАЗ-2107», которым управлял 18-летний водитель, попала 12-летняя девочка. Ребенку оказали медицинскую помощь и отправили домой.
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