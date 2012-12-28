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Общество
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28 минут назад
Воскресенье — последний в этом году день работы садоводческих маршрутов
«Однако для удобства жителей города с 28 октября возобновятся отдельные рейсы до садоводств на маршрутах №343, 37 и ежедневный заезд на улицу Яблоневую автобусов маршрута №13», — сообщили в администрации Липецка.
Подробное расписание обновленных маршрутов №№343, 37 и 13 будет размещено на сайтах: www.deptrans.lipetskcity.ru, www.lt-systems.ru.
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