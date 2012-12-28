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Общество
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43 минуты назад
В мичуринском Центре охраны хищных птиц спасают жизнь редкого орлана из Липецкой области
Птицу привезли в центр из Липецкой области. Орлан уже начал самостоятельно питаться.
Работники центра рассказали, что орлан доставлен из Елецкой ветеринарной станции. При поступлении птица находилась в тяжелом состоянии, но теперь она в норме и уже сама питается.
«Как только силы будут восстановлены, этот крылатый гигант отправится обратно в природу. Рассчитываем полностью восстановить её в течение месяца», — пишут работники центра на своей странице во «ВКонтакте».
Орлан-белохвост занесён в Красную книгу России и имеет высший природоохранный статус.
Фото центр охраны хищных птиц
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