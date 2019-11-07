«Липецкая область и НЛМК — неразделимые понятия»

День 7 ноября является неофициальным днем рождения НЛМК, предприятия, которое объединяет уже несколько поколений липчан и оставляет за собой звание флагмана российской металлургии. Сегодня на самой крупной и современной доменной печи предприятия, «Россиянке», в честь выпуска первого новолипецкого чугуна прошла юбилейная плавка металла.

Всем участникам плавки вручили памятные отливки чугуна. В церемонии приняли участие руководители структурных подразделений Новолипецкого комбината, ветераны предприятия, студенты его базовых учебных заведений, а также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.История НЛМК началась в 1931 году — тогда советское правительство решило создать на базе Липецкого железорудного месторождения предприятие по переработке металла. Стройка века объединила лучшие силы и специалистов СССР. 7 ноября 1934 года Новолипецкий металлургический завод дал первые 64 тонны чугуна — вступила в строй 115-я домна СССР, она же — первая домна НЛМЗ. С этого момента ведется отсчет работы НЛМК. Кто бы тогда мог подумать, что липецкий завод станет флагманом российской металлургии и будет задавать вектор развития отрасли по всему миру? Что число рабочих предприятия вырастет с 312 человек до 27 000? Что НЛМК станет частью семейной истории практически каждого липчанина?- Комбинат всегда был драйвером и ключевым фактором развития Липецка и региона, предприятие всегда принимало активное участие в жизни страны. За последние 20 лет сделано многое — это инвестиции, модернизация, расширение портфеля продукции. Мне нравится, что металлургический комбинат непрерывно развивается. НЛМК сегодня является самым крупным производителем стали в России. Я верю, что у НЛМК есть огромный потенциал дальнейшего развития, - говорит Григорий Федоришин. - Я вижу будущее НЛМК очень ярким.В перспективе развития Новолипецкого металлургического комбината не сомневается Игорь Артамонов. Губернатор Липецкой области особенно отметил не только экономическую роль предприятия в жизни региона, но и его социальную деятельность.- НЛМК сегодня одно из самых современных производств металла в мире. По данным экспертов Московского государственного университета, по своим показателям качества и экономической эффективности НЛМК также является лидером в отрасли. Рост предприятия на протяжении всей его 85-летней истории был бы невозможен без людей. Липчане трудились самоотверженно и смогли дать стране металл. Нас объединяет уважение к тем людям, которые все это создали. Огромное за это вам спасибо. Вся социальная политика региона связана в НЛМК. Примерно 100 000 жителей региона связаны с комбинатом — это и рабочие, и их семьи. НЛМК также активно содействует благоустройству и развитию городских пространств, - рассказал Игорь Артамонов. - Липецкая область и металлургический комбинат — неразделимые понятия. Мы находимся в стратегическом партнерстве. Все тактические шероховатости мы преодолеваем. Дальше пойдем также — рука об руку. НЛМК для Липецкой области — хороший партнер.Сегодня на НЛМК выплавляют более 13 млн тонн стали в год, что составляет примерно 18% от всей производимой в России стали. Недавно после ремонта запустили доменную печь №6, и в 2020 году НЛМК планирует дать свыше 14 млн тонн стали.