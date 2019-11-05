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24 минуты назад

В челябинской больнице уборщица вытерла тряпку о лицо пациентки

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В челябинской больнице уборщица вытерла тряпку о лицо пациентки

Главврач больницы будет уволен за инцидент

Министерство здравоохранения Челябинской области проведет проверку информации о том, что уборщица городской больницы № 2 в Миассе умыла пациентку половой тряпкой, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Ранее появилось видео, на котором, якобы, уборщица, берет тряпку, макает ее в тазик и начинает протирать обнаженной пациентке лицо со словами «лицо надо помыть». Утверждалось, что этой тряпкой мыли пол. При этом женщина ругается в адрес больной, замаравшей своими испражнениями пол и постель.

«Видеосюжет об инциденте содержит материалы, отражающие нарушение прав человека», — заявили в Минздраве. В ведомстве отмечают, что по результатам проверки в отношении сотрудников, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры. Так, главного врача больницы в ближайшее время уволят.

По поводу инцидента высказалась вице-губернатор Ирина Гехт. "Когда экономика, а не качество оказания медпомощи ставятся во главу угла, а главный врач считает себя пожизненно назначенным князьком, определяющим размеры доплат сотрудникам и условия содержания больных, — и происходят такие вопиющие истории как в Миассе. Грубые нарушения очевидны. Завтра выезжает комиссия Министерства здравоохранения. Будут приняты очень жесткие меры реагирования. И не только и не столько в отношении уборщицы, но, прежде всего, в отношении главного врача" — написала заместитель губернатора.
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