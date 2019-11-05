Происшествия
сегодня, 14:30
«ВАЗ» въехал на остановку
В Липецке на улице Катукова автомобиль «ВАЗ» въехал на остановку общественного транспорта.
По словам очевидцев аварии, за рулем автомобиля находилась женщина пенсионного возраста.
Она не справилась с управлением автомобилем и тот через встречную полосу вылетел на остановку.
По словам очевидцев аварии, за рулем автомобиля находилась женщина пенсионного возраста.
Она не справилась с управлением автомобилем и тот через встречную полосу вылетел на остановку.
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Инопланетянин
каролина
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Артамонов смотрит остановки
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