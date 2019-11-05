В Липецке на улице Катукова автомобиль «ВАЗ» въехал на остановку общественного транспорта.

По словам очевидцев аварии, за рулем автомобиля находилась женщина пенсионного возраста.



Она не справилась с управлением автомобилем и тот через встречную полосу вылетел на остановку.



