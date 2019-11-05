Происшествия

сегодня, 14:30

«ВАЗ» въехал на остановку

11 1988
#Авария #ДТП
1
«ВАЗ» въехал на остановку
В Липецке на улице Катукова автомобиль «ВАЗ» въехал на остановку общественного транспорта.
По словам очевидцев аварии, за рулем автомобиля находилась женщина пенсионного возраста.

Она не справилась с управлением автомобилем и тот через встречную полосу вылетел на остановку.

11 1988
#Авария #ДТП
1

Комментарии (11)

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1

3 минуты назад
бывает,может плохо стало,или собака дорогу пробежала
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для Ыыы

33 минуты назад
Твоя мать тоже престарелая обезьяна? А ты престарелый дебил?
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Инопланетянин

47 минут назад
Пострадавших нет и наказание только материалное должно бить
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каролина

57 минут назад
Да такого порядка и чистоты ни в одном районе нет так что не * у ноябрьского супер
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Ыыы

59 минут назад
Перри Мейсон, мошонку вырвать привязав к автобусу
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Артамонов смотрит остановки

сегодня, 15:08
Он бы ещё обратил внимание на палаточный рынок сбоку ТЦ Ноябрьский. На машины хозяев этих полаток перекрывшие полосу выезда с 9-ого мкр. на ул. Космонавтов. На то, что пройти негде из-за этих палаток. На то, что машины заезжают на бордюры чтобы разъехаться. «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - одна показуха.
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Епт

сегодня, 15:04
Ыыы, а что тогда с 30-летними пьяными штанами без прав делать?
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Перри Мейсон

сегодня, 14:57
В будущем это вовсе не пенсионерка, а вполне работоспособное существо.
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Члениен

сегодня, 14:56
Мы пойдём дгугим путём!
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Нонка

сегодня, 14:53
Пенсионеры это роскоши для нашей страны -расстрелять ,руль как памятник установить в ногах
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