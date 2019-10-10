Родителям детсадовцев вернут деньги за охрану

Администрация д/с №91 готова отдать собранные на услуги ЧОП деньги.

Заведующий липецким детским садом №91 Иван Чернышов через социальные сети объявил родителям воспитанников своего учреждения о том, что они могут вернуть сданные на охрану детского сада деньги. Руководитель д/с №91 написал огромное обращение и разложил все нюансы по полочкам. GOROD48 приводит его текст.



«Уважаемые родители!!! Возвращаясь к вопросам об охране и добровольности её оплаты, мы вынуждены сообщить о том, что в ближайшие время в нашем детском саду будут демонтированы камеры видеонаблюдения и посты охраны, соответственно будет упрощен пропускной режим.

Обеспечение безопасности будет осуществляться только из выделенных бюджетных средств, в которые входит:

- оплата за экстренный выезд наряда Россгвардии;

- оплата за техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка);

- оплата труда сторожа в ночное время и праздничные дни.

Причина проста - недостаток внебюджетных средств, привлекаемых за счет добровольных пожертвований. Услуги выставляемых ЧОП составляют 16000 рублей в месяц за каждое здание (32000 рублей в месяц за детский сад). В настоящие время оплатить услуги охранного предприятия мы не в состоянии. Спасибо всем тем, кто поддерживал такое важное и нужное дело, как безопасность детей!!!



Мы говорим об этом с сожалением, но тут действительно никто никому ничего не должен и не обязан. А самое главное, никто и никогда ни к чему понуждал. Раз добровольно - значит ненужно, зачастую таково значение и личное отношение. Ваше право и ваш выбор.

Отмечаем, что это решение принято из экономических соображений для избежания увеличения кредиторской задолженности ДОУ, так как на протяжении практически всего года, значительно уменьшились поступления.



Мы напоминаем, что не несем ответственность за сохранность оставленных предметов и личных вещей на территории детского сада (самокаты, ролики, санки, велосипеды). Родителей и председателей родительским комитетов в случае возникновения вопросов, касаемых уже внесенных добровольных пожертвований просьба обращаться к руководителю.



Возможно ли изменить ситуацию? Вполне!!! Для этого каждому достаточно пересмотреть личное отношение к вопросам охраны. Самый интересный вопрос - это доля каждого в общих пожертвованиях, так как охранные предприятия не являются меценатами и выставляют счета с конкретным указанием сумм за свою работу.

Так как же определить степень участия каждого? Прямое указание на сумму - звучит как понуждение, что противоречит принципам добровольности.

Остается только один способ: принимая решение о добровольных пожертвованиях стоит учитывать ряд условий, среди которых:

а) В каждом здании примерно равное количество воспитанников и практически равное соотношение родителей, имеющих двоих детей и многодетных родителей, что составляет в общем – 110 человек на каждый корпус.

б) Счет, который выставляет охранное предприятие составляет - 16000 рублей за здание в месяц.

Уважаемые родители, как только будут доведены бюджетные средства вы сразу же об этом получите информацию. В настоящие время иных способов оплаты физической охраны у нас нет. Нужно это или не нужно - решать в конечном итоге вам!!! Октябрь - это месяц для принятия решения быть охране или нет. Это не агитация, а информация для размышления и констатация фактов».



За комментарием по ситуации в д/с №91 GOROD48 обратился в департамент образования администрации Липецка. Там уточнили, что в 2014 году родители сдали деньги на систему видеонаблюдения. Теперь ее придется демонтировать, вероятнее всего, за счет родителей. Кроме того, все те, кто сдал деньги на охрану вперед, за следующие месяцы, смогут получить внесенные суммы обратно.



- Статья 4 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» предусматривает право граждан беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей, в том числе в целях содействия в сфере образования. Участники образовательных отношений вправе добровольно участвовать в осуществлении благотворительной деятельности в целях содействия в сфере образования, но данное право не должно носить принудительного характера со стороны других участников образовательных отношений, а также со стороны образовательной организации, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.



Напомним, ранее прокуратура Липецкой области объяснила, надо ли сдавать деньги на охрану учреждений образования. Все подобные пожертвования должны вноситься исключительно на добровольной основе и аккумулироваться на специальном счете.



- Этот счет — и в части прихода средств, и в части расхода денег — должен быть абсолютно прозрачным. Если родители не хотят сдавать деньги за охрану, то их никто не может заставить сделать этого, - уточнила помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва. - В этом случае, при давлении со стороны школы, родители ученика могут обратиться с жалобами в департамент образования администрации Липецка и региональные управление образования и науки. Можно обратиться и в прокуратуру, причем — анонимно. Тогда сигнал может стать причиной для проведения прокурорской проверки и принятия мер.