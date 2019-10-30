Чиновникам будут платить премии за мусор

Глава администрации Липецкой области определил механизм премирования для работников государственных учреждений, занимающихся вопросами обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти организации занимаются сбором, обработкой и обобщением информации в сфере ТКО.

Руководителям учреждений за интенсивность и высокие результаты работы могут получить премию в размере от 90% до 150% должностного оклада. Специалисты за аналогичное упорство в труде могут рассчитывать на премию в пределах 70-150% от оклада, а рабочие — от 50 до 150% от тарифной ставки. Кроме того, сотрудники будут получать выплаты за выслугу лет — от 10 до 30% оклада ежемесячно.



Уточняется, что всего за высокие показатели в работе в течение года можно получить до 600% оклада. Премии также могут выплачиваться при наличии экономии средств в зарплатном фонде учреждения. Конкретные объемы выплат будут определяться внутренними распоряжениями.