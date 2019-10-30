Общество

51 минуту назад

Чиновникам будут платить премии за мусор

19 734
#премия #ТКО
Чиновникам будут платить премии за мусор

Глава администрации Липецкой области определил механизм премирования для работников государственных учреждений, занимающихся вопросами обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти организации занимаются сбором, обработкой и обобщением информации в сфере ТКО.

Руководителям учреждений за интенсивность и высокие результаты работы могут получить премию в размере от 90% до 150% должностного оклада. Специалисты за аналогичное упорство в труде могут рассчитывать на премию в пределах 70-150% от оклада, а рабочие — от 50 до 150% от тарифной ставки. Кроме того, сотрудники будут получать выплаты за выслугу лет — от 10 до 30% оклада ежемесячно.

Уточняется, что всего за высокие показатели в работе в течение года можно получить до 600% оклада. Премии также могут выплачиваться при наличии экономии средств в зарплатном фонде учреждения. Конкретные объемы выплат будут определяться внутренними распоряжениями.
19 734
#премия #ТКО

Комментарии (19)

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с МАТЫРСКОГО я !

2 минуты назад
У нас вдоль Грязинской трассы , в лесополосе очень много мусора ,очень ,очень много мусора Каждую весну ,местные активисты собирают мусор в мешки , но местные любители попить пива и водочки тут же оставляют за собой килограммы мусора ! Посадки очистили от сухостоя и зарослей и тем самым обнажили нелицеприятную картину с мусором ! СДЕЛАЙТЕ что нибудь ,поставьте урны наконец то !
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Лысый!

3 минуты назад
Не наглей!!!
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...

3 минуты назад
Руководителям учреждений за интенсивность и высокие результаты работы могут получить премию в размере от 90% до 150% должностного оклада. И "на 5,8% будут проиндексированы оклады работников образования, здравоохранения, культуры и сферы социальной защиты населения"... Называется почувствуйте разницу... и в том и в другом случае ежемесячно...
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Дворник

7 минут назад
У нас вообще то дворники отвечают за состояние перед домами, уборщицы за состояние и чистоту в домах. А причём здесь руководители? Они что метлу новую или тряпку новую изобретут чтоб сома мыла и мела? Ну вот пускай они за эти деньги метит и моют сами.
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)))))

8 минут назад
Чота не понял,, "Эти организации занимаются сбором, обработкой и обобщением информации в сфере ТКО"....... НО не самим мусором))))
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хахаха

11 минут назад
а зачем такие должности тогда нужны? Не сомневаюсь,что они и так не 20-ку получали просто так,а теперь и премии? Самое поразительное,что премии будут давать,а дел,как всегда никаких!. не проще и экономичнеее их на хрен разогнать?
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гость

12 минут назад
честный способ * деньги из бюджета
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Муся

18 минут назад
Во таким способом они поднимают зарплаты, то за какую-то эффективность энергосбережения домов ( чего в городе нет на70%) теперь за мусор. Дальше что пойдт в ход?????
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Чота не понял,

18 минут назад
А че делать то нада?
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Епт

25 минут назад
Вот-вот, и премии выдавать мусором!
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