51 минуту назад
Чиновникам будут платить премии за мусор
Глава администрации Липецкой области определил механизм премирования для работников государственных учреждений, занимающихся вопросами обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти организации занимаются сбором, обработкой и обобщением информации в сфере ТКО.
Уточняется, что всего за высокие показатели в работе в течение года можно получить до 600% оклада. Премии также могут выплачиваться при наличии экономии средств в зарплатном фонде учреждения. Конкретные объемы выплат будут определяться внутренними распоряжениями.
с МАТЫРСКОГО я !
Лысый!
...
Дворник
)))))
хахаха
гость
Муся
Чота не понял,
Епт