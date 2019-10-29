Граффити-художники затроллили мэрию Липецка

Подземный переход на площади Плеханова очистили от граффити, но, получилось как в старой песне: "Надпись закрасили, но не навеки - за ночь она появилась опять..."





Но, на уже очищенной стене появилась надпись : "Стирай снова!". И тогда в переходе приступил к дежурствам охранник. Об этом на своей страничке "ВКонтакте" сообщил депутат областного совета Олег Хомутинников.











Как сообщал GOROD48, управление главного смотрителя заключило с ООО «СУ-19» договор, в рамках которого сотрудники организации приступили к работам по очистке от граффити стен подземного перехода на площади Плеханова с помощью специального средства «ANTIGRAFFITI».Но, на уже очищенной стене появилась надпись : "Стирай снова!". И тогда в переходе приступил к дежурствам охранник. Об этом на своей страничке "ВКонтакте" сообщил депутат областного совета Олег Хомутинников.