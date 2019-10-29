42 минуты назад
Граффити-художники затроллили мэрию Липецка
Подземный переход на площади Плеханова очистили от граффити, но, получилось как в старой песне: "Надпись закрасили, но не навеки - за ночь она появилась опять..."
Но, на уже очищенной стене появилась надпись : "Стирай снова!". И тогда в переходе приступил к дежурствам охранник. Об этом на своей страничке "ВКонтакте" сообщил депутат областного совета Олег Хомутинников.
Вера
Какой бы не был переход,
гость
гость
Фрэнк Гудвин
!
Перри Мейсон
Кухаркина
ёпт
Галина