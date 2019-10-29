Общество

42 минуты назад

Граффити-художники затроллили мэрию Липецка

13 685
#подземный переход
2
Граффити-художники затроллили мэрию Липецка

Подземный переход на площади Плеханова очистили от граффити, но, получилось как в старой песне: "Надпись закрасили, но не навеки - за ночь она появилась опять..."

Как сообщал GOROD48, управление главного смотрителя заключило с ООО «СУ-19» договор, в рамках которого сотрудники организации приступили к работам по очистке от граффити стен подземного перехода на площади Плеханова с помощью  специального средства «ANTIGRAFFITI».

Но, на уже очищенной стене появилась надпись : "Стирай снова!".  И тогда в переходе приступил к дежурствам охранник. Об этом на своей страничке "ВКонтакте" сообщил депутат областного совета Олег Хомутинников.





13 685
#подземный переход
2

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вера

37 секунд назад
Вот и воспитание....свинское.
ответить

Какой бы не был переход,

13 минут назад
Это не повод его гадить ещё больше.Вам что ни сделай,все обгадите.Надпись сделали какие-то ублюдки.Я не против хорошего граффити.Например, на сайте писали,что будет закрашено граффити у 20тиэтажки,в районе Берзина-Вермишева,на тему ВОВ.Зачем?Сталин был неплох на Студеновской,в р-не Педа,на цоколе пятиэтажки.А так,если каждый второй будет рисовать где хочет, во что превратится город?Зачастую рисунки тупы,хаотичны,ни о чём.Вот,человек захотел Бодрова нарисовать,нарисовал на законных основаниях.Вот так надо делать,согласовывать места для рисунков и рисовать со смыслом. Тогда никто ничего не сотрет.
ответить

гость

17 минут назад
ёпт, или портреты Поэтов Серебрянного века со строчками из их произведений !
ответить

гость

21 минуту назад
ёпт, дать ребятам краски и устроить , граффити батл ! По направлениям , фантастика , реальность , мир !
ответить

Фрэнк Гудвин

21 минуту назад
Кто днём стирал, не факт, что ночью сам не написал. Объёмы работ нынче на дороге не валяются.
ответить

!

21 минуту назад
Кто ходит по этому переходу? Самоубийцы?
ответить

Перри Мейсон

22 минуты назад
Свиноте не комфортно жить в чистоте, свиноте подавай грязь.
ответить

Кухаркина

23 минуты назад
Срочно выделить миллион и стереть!
ответить

ёпт

24 минуты назад
Причём здесь граффити- * ? Так, бездарности. Вчера там проходил, обратил внимание на эту мазню. Ни одного путёвого рисунка, ни одного текста со смыслом. Этих " * #34; надо отловить и краску на голову вылить. Причём ни за порчу имущества, а за то, что такую х...ю малюют.
ответить

Галина

24 минуты назад
Этот переход давно пора "закапать"... никто уже через него не ходит многие годы. Лучше обустройте пл. Плеханова так, чтобы было безопасно ее переходить. А переход-"клевое "место для наркоманов и преступников.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Николай Валуев сообщил липчанину о нашествии инопланетян
#Валуев #инопланетяне
14
Николай Валуев сообщил липчанину о нашествии инопланетян

сегодня, 15:23

Общество
#учения
1
На железнодорожном вокзале пожарные провели учения

сегодня, 14:14

Общество
«Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая»
#ГДМ "Октябрь"
35
«Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая»

сегодня, 12:36

Общество
В Липецке ищут владельца игрового автомата
#игровой автомат
16
В Липецке ищут владельца игрового автомата

сегодня, 11:57

Общество
Губернатор переписал обязанности своих заместителей
#постановление
14
Губернатор переписал обязанности своих заместителей

сегодня, 11:40

Общество
У медиков появилась надежда на спасение жизни разбившейся в Военном городке девочки
26
У медиков появилась надежда на спасение жизни разбившейся в Военном городке девочки

сегодня, 11:26

Общество