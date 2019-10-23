Стены перехода на площади Плеханова очистят от граффити

Переход очистят уже к 30 октября.

Соответствующий контракт управление главного смотрителя заключило с ООО «СУ-19». В рамках договора сотрудники организации приступили к работам по очистке от граффити стен подземного перехода на площади Плеханова.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, с помощью специального средства «ANTIGRAFFITI» им предстоит удалить краску с поверхности общей площадью 1336м2. Стены приведут в порядок уже к 30 октября. Также до конца года здесь заменят освещение. В настоящий момент в администрации рассматривается возможность выделения средств на реконструкцию перехода.