Общество

сегодня, 16:06

Стены перехода на площади Плеханова очистят от граффити

15 854
#благоустройство
Стены перехода на площади Плеханова очистят от граффити

Переход очистят уже к 30 октября.

Соответствующий контракт управление главного смотрителя заключило с ООО «СУ-19». В рамках договора сотрудники организации приступили к работам по очистке от граффити стен подземного перехода на площади Плеханова.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, с помощью специального средства «ANTIGRAFFITI» им предстоит удалить краску с поверхности общей площадью 1336м2. Стены приведут в порядок уже к 30 октября. Также до конца года здесь заменят освещение. В настоящий момент в администрации рассматривается возможность выделения средств на реконструкцию перехода.
15 854
#благоустройство

Комментарии (15)

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Гость

4 минуты назад
Mikl, Поймать и простить!
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Жуть

4 минуты назад
Там половые органы нарисованы
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Mikl

5 минут назад
Все дома разрисовали по ул.Гагарина. Надо родителей арестовать и заставить закрасить что нарисовали эти тараканы своим графити. И ведь известно кто рисует-это четыре парня с улицы Терешковой и они не скрываются, делают на виду полиции.
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Кикассо и Габанна

12 минут назад
Клянусь мольбертом и кистью памятника Сорокина - изгадят ещё быстрее если не будет видеокамер освещения и патрулирования. И главное штрафов.
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Всё зависит от нас

17 минут назад
Я офигеваю! Вот это "творческий" подход к освоению! Во как! Выделяют энежки на эту непонятную работу. Её сделают - а потом опять граффитисты разрисуют всё. И снова здорова! Во нашли лазейку...
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САТАНА

18 минут назад
Нахе р он там нужен дебилы!!! По нему спускаться страшно!!!
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Справедливости! Здесь и сейчас!

19 минут назад
"рассматривается возможность выделения средств на реконструкцию перехода". Ключевое слово - рассматривается! Результат, по-моему, очевиден. Уже лет так 10 "рассматривается" возможность выделения средств на ремонт этого перехода.
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Фрэнк Гудвин

19 минут назад
Решение проблемы., где бабки с трусами - там всегда и полиция, ведущая с ними непримиримую борьбу. Ну и, конечно , бескомпромиссные ( не знаю, как при новом начальнике будет, но до недавнего времени было ) сотрудники управления потребительского рынка.
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Решение проблемы.

26 минут назад
Надо посадить туда бабок с трусами, они всё прикроют.
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Козлодоев.

35 минут назад
Деньги некуда девать.
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