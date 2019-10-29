Происшествия

56 минут назад

В Лебедянском районе погиб водитель бетономешалки

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#ДТП
В Лебедянском районе погиб водитель бетономешалки

Всего в регионе зарегистрировано два ДТП с пострадавшими.

В Лебедянском районе около четырех часов дня на автотрассе Каменная Лубна – Грязновка – примыкание к автодороге Липецк – Данков 45-летний водитель КамАЗа не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Мужчина погиб на месте, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В Грязинском районе на трассе Светлая Поляна – Красная Дубрава 41-летний водитель «Лады-Весты» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Сам водитель с места происшествия скрылся, но был задержан полицейскими по горячим следам. В ДТП пострадал его 39-летний пассажир – с травмами его госпитализировали, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.


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#ДТП

Комментарии (1)

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Сам водитель с места происшествия скрылся

21 минуту назад
не че не скрылся ,просто пошел нужду по большому справить у лясок
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