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Липецкая вечЁрка: 42 000 рублей в месяц, обожженный ребенок и красотка на обложку

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#вечерка
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Липецкая вечЁрка: 42 000 рублей в месяц, обожженный ребенок и красотка на обложку

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 25 октября.

«Жителям Липецка нарисовали зарплату в 42 000 рублей». Больше всего комментариев читателей собрала именно эта новость. На заседании малого административного Совета администрации Липецка, прошедшей за закрытыми для СМИ дверями и посвященной итогам социально-экономического развития муниципалитета за первые девять месяцев года, и.о. председателя департамента экономического развития Жанна Михайлова сообщила Евгении Уваркиной, что за январь-август среднемесячная номинальная начисленная зарплата превысила отметку в 42 тысячи рублей. Она выросла на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. По мнению специалистов, основное влияние на уровень оплаты труда окажут легализация трудовых отношений и борьба с «серыми зарплатами», реализация мероприятий по повышению заработной платы в бюджетном секторе. А они, неблагодарные, покидают город: кто - вперед ногами, кто - в Воронеж, кто - в Москву.

Тем временем врачи ожогового отделения областной детской больницы делают все для спасения двухлетней пациентки, доставленной из одного из районов области. У ребенка обожжено 30% тела. По данным GOROD48, мама девочки занималась консервированием грибов, а ее дочь была рядом на кухне. Во время работы по стерилизации одна из стеклянных банок в руках хозяйки раскололась, и малышку обдало горячим рассолом, содержащим уксус и растительное масло.

В тоже время ребенок из перевернувшегося под Липецком автомобиля жив. На Воронежском шоссе у здания №30 перевернулся автомобиля «Опель», водитель которого не справился с управлением. По словам очевидцев, в аварии пострадал ребенок - пассажир «Опеля». Малышка лежала на земле в ожидании приезда медиков.

19-летняя липчанка Ангелина Просветова не стала победительницей конкурса «Девушка года Playboy 2019. Но у Ангелины Просветовой еще есть шанс на победу в конкурсе известного издания для мужчин. В этом году Playboy решил провести голосование пользователей и на основе симпатий подписчиков выявить «Девушку года по версии пользователей «Вконтакте». Свой голос можно отдать любой из конкурсанток до 8 ноября.

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#вечерка
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