Происшествия
сегодня, 09:15
Ребенок из перевернувшегося под Липецком автомобиля жив
Его здоровью ничего не угрожает.
Как сообщил вчера GOROD48, в темное время суток в Липецке на Воронежском шоссе у здания №30 перевернулся автомобиля «Опель», водитель которого не справился с управлением. По словам очевидцев, в аварии пострадал ребенок - пассажир «Опеля». Малышка лежала на земле в ожидании приезда медиков.
- С эти ребенком все в порядке, - сообщил GOROD48 главный врач областной детской больницы Сергей Голобурдин. - Он даже не в реанимации, а в обычной палате. Серьезных травм у пострадавшего в аварии ребенка нет. Через несколько дней пациентку выпишут.
- С эти ребенком все в порядке, - сообщил GOROD48 главный врач областной детской больницы Сергей Голобурдин. - Он даже не в реанимации, а в обычной палате. Серьезных травм у пострадавшего в аварии ребенка нет. Через несколько дней пациентку выпишут.
Анна Ванна
Липчанин
Да хер с ним