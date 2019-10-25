Происшествия

сегодня, 09:15

Ребенок из перевернувшегося под Липецком автомобиля жив

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#ДТП #дети
Ребенок из перевернувшегося под Липецком автомобиля жив

Его здоровью ничего не угрожает.

Как сообщил вчера GOROD48, в темное время суток в Липецке на Воронежском шоссе у здания №30 перевернулся автомобиля «Опель», водитель которого не справился с управлением. По словам очевидцев, в аварии пострадал ребенок - пассажир «Опеля». Малышка лежала на земле в ожидании приезда медиков.

- С эти ребенком все в порядке, - сообщил GOROD48 главный врач областной детской больницы Сергей Голобурдин. - Он даже не в реанимации, а в обычной палате. Серьезных травм у пострадавшего в аварии ребенка нет. Через несколько дней пациентку выпишут.
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#ДТП #дети

Комментарии (3)

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Анна Ванна

33 минуты назад
перевернулся автомобиля «Опель», - это оГородЯ48 наисалЬ!
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Липчанин

51 минуту назад
Был на работе и все видел вживую.Подходили с другом потом.За рулем была женщина .Вела себя как-то странно.С управлением видно не справилась и растерялась.Но куда так гнать если ты так плохо водишь.Дочка была у нее на заднем сиденье ,ребенок пострадал..Машина на мусорку.Честно мне показалось она пьяна..Может ,конечно шок..Но таких мамаш надо прав лишать ,себя чуть не убила и ребенка..Женщина с троицкого.А вообще темно ,много машин куда ты лезла дура..
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Да хер с ним

58 минут назад
Жив и жив
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