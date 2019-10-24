Происшествия

41 минуту назад

В ДТП на Воронежском шоссе в Липецке пострадал ребенок

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#ДТП #ребенок

Иномарка перевернулась через крышу на обочине.

Сегодня вечером в Липецке на Воронежском шоссе у здания 30 произошло ДТП: водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением, перевернулся через крышу и остановился на обочине.

По словам очевидцев, в происшествие пострадал малолетний пассажир. Ребенок лежал на земле и ждал медицинской помощи. 
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#ДТП #ребенок

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