Россия поднялась в рейтинге Doing Business

Страна заняла 28 строчку.

Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Business и заняла 28-е место, пишет «Коммерсант» . Улучшилась не только позиция, но и итоговый балл — 78,2 из 100. За три года Россия поднялась на 12 строчек: в прошлом году РФ продвинулась на четыре позиции, еще годом ранее — на пять. Ниже России — Япония, Испания и Китай. Россия улучшила место только по двум показателям. По доступу к электросетям Россия выросла в рейтинге вверх на пять позиций – до 7-го места. А по получению разрешения на строительство совершила рывок с 48-го до 26-го места.Улучшение позиции РФ в рейтинге Doing Business ожидаемо, но главное - не успехи в рейтинге, а реальные улучшения для бизнеса, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Международного таможенного форума-2019.- Это ожидаемо. Мы не ослабляли работу по тому, чтобы сделать условия для нашего бизнеса более комфортными. И здесь самое главное - не успехи в этом рейтинге, главное - как эти изменения должен почувствовать бизнес. Вот, собственно, для нас самая главная задача, - цитирует министра РИА Новости На первом месте традиционно — Новая Зеландия с ее уведомительным порядком открытия бизнеса и мораторием на проверки всех контролирующих органов в течение первых трех лет, уточняет «Газета» . На втором и третьем местах — также завсегдатаи рейтинга Сингапур и Гонконг. Чуть ниже расположились все те же Дания, Южная Корея, Великобритания, США, Норвегия. И относительно новый участник, ворвавшийся в топ-10 не так давно, — Грузия.Условия ведения бизнеса в любой стране, в которой высчитывается рейтинг Doing Business, состоит из 10 показателей: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности.