Общество

сегодня, 14:51

Депутаты Липецкого горсовета возмутились выделением дополнительных средств на Быханов сад

16 1900
#Быханов сад #бюджет
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Депутаты Липецкого горсовета возмутились выделением дополнительных средств на Быханов сад

Но оказалось, что 1,7 миллиона рублей получит парк «Сокол».  

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутаты рассмотрели предложения мэрии по изменению параметров муниципального бюджета.

Председатель департамента финансов городской администрации Татьяна Григорова сообщила, что за счет субсидий и дотаций из вышестоящих бюджетов в городскую казну дополнительно попали 76,4 млн рублей. Главный финансист мэрии предложила сэкономить из этой суммы один миллион (за счет чего был уменьшен дефицит бюджета). Остальные упавшие с неба средства было предложено распределить по нескольким направлениям.

Так, Татьяна Григорова заявила о планах администрации потратить 20 миллионов рублей на обновление объектов электросетевого хозяйства в садоводствах города, 49,9 миллиона выделить на первый этап строительства мостового перехода через железнодорожные пути в поселке Новая Жизнь (в следующем году на строительство виадука будут выделены еще 276,1 млн рублей). 1,1 миллиона получит департамент культуры и туризма на новогоднюю иллюминацию подведомственных учреждений, а департамент градостроительства и архитектуры - 6,8 миллиона на изменение документации по планировке городских территорий, 475 тысяч рублей выеделены на новые мусорные контейнеры для департамента ЖКХ мэрии. 

С большинством трат депутаты согласились. Но с некоторыми расходами поспорили. 

- Мы приобретаем контейнеры для мусора, а они горят как спички, - возмутился первый вице-спикер горсовета Фёдор Жигаров. 

- Ситуация чрезвычайная и скверная. Но и металлические контейнеры подвергаются воздействию вандалов. Эти поступки совершают неадекватные люди, - сказал заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Аркадий Шамаев (по его данным, в городе сожжены пять пластиковых контейнеров. По всем этим фактам мэрия обратилась с заявлениями о розыске вандалов в полицию). 

- Покупайте антивандальные контейнеры! - посоветовал чиновникам Фёдор Жигаров. 

- Если все антивандальное покупать, город превратится в крепость, - не согласился с коллегой депутат Сергей Коваль. 

Депутаты поспорили и с выделением 1,7 миллиона рублей на Быханов сад. 

- В очередной раз выделят средства на Быханов сад. Зачем? Почему за счёт сокращения расходов на образование? 

- Мы выделяем эти средства на парк «Сокол» - он вошёл под управление в МБУ «Быханов сад». Эти деньги получит скольский парк на асфальтирование дорожек, - сказала Татьяна Григорова. 

В итоге после того, как за изменение параметров муниципального бюджета проголосует сессия, доходная часть бюджета Липецка вырастет до 14,3 миллиарда рублей, а расходная - до 15,1 миллиарда. Дефицит бюджета составит 773,9 миллиона рублей. 
16 1900
#Быханов сад #бюджет
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Комментарии (16)

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Как гость
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Действительно

33 минуты назад
Совсем ох.., а местами энтот сраный Эко пром , да и вообще никаких контейнеров и не ставит, типа вывозят по определенным дням, вот мусор и валяется и собаки его растаскивают.
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Айгюль

34 минуты назад
На заметку, и ввести смертную казнь за хищение проводов!
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На заметку

42 минуты назад
надо сделать дачникам круглогодичное электричество, коммуникации уже старые!! В том числе это касается садового товарищества тракторостроитель-3, 5!
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ну да

46 минут назад
20 миллионов рублей на обновление объектов электросетевого хозяйства в садоводствах города, а не лучше ли передать сети садоводов липецким энергетикам?
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гость

52 минуты назад
////, Выполнение работ по объекту «Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. I этап. Подэтап 2» ЭТАПЫ И ПОДЭТАПЫ ! ВО , МЛЯ , времена настали !
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гость

54 минуты назад
////, тендеры сейчас объявлены на продолжение работ , в Нижнем.
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Ч

58 минут назад
Если это правда , то и я возмущаюсь ...
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елки-палки

сегодня, 15:25
Вы видели, сколько там камер понавешали. На каждой елке. Лучше б дороги так оснастили для безопасности.
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////

сегодня, 15:25
Почему про нижний молчат,разбомбили весь парк и всё.Почему там ничего не делают.Просто там губер кросс не бегает и в теннис не играет...
ответить

гость

сегодня, 15:21
Деньги направят также на становку системы видеонаблюдения в парке Быханов сад. АМБА ! ВСЕ В САД !
ответить
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