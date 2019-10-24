Депутаты Липецкого горсовета возмутились выделением дополнительных средств на Быханов сад

Но оказалось, что 1,7 миллиона рублей получит парк «Сокол».

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутаты рассмотрели предложения мэрии по изменению параметров муниципального бюджета.



Председатель департамента финансов городской администрации Татьяна Григорова сообщила, что за счет субсидий и дотаций из вышестоящих бюджетов в городскую казну дополнительно попали 76,4 млн рублей. Главный финансист мэрии предложила сэкономить из этой суммы один миллион (за счет чего был уменьшен дефицит бюджета). Остальные упавшие с неба средства было предложено распределить по нескольким направлениям.



Так, Татьяна Григорова заявила о планах администрации потратить 20 миллионов рублей на обновление объектов электросетевого хозяйства в садоводствах города, 49,9 миллиона выделить на первый этап строительства мостового перехода через железнодорожные пути в поселке Новая Жизнь (в следующем году на строительство виадука будут выделены еще 276,1 млн рублей). 1,1 миллиона получит департамент культуры и туризма на новогоднюю иллюминацию подведомственных учреждений, а департамент градостроительства и архитектуры - 6,8 миллиона на изменение документации по планировке городских территорий, 475 тысяч рублей выеделены на новые мусорные контейнеры для департамента ЖКХ мэрии.



С большинством трат депутаты согласились. Но с некоторыми расходами поспорили.



- Мы приобретаем контейнеры для мусора, а они горят как спички, - возмутился первый вице-спикер горсовета Фёдор Жигаров.



- Ситуация чрезвычайная и скверная. Но и металлические контейнеры подвергаются воздействию вандалов. Эти поступки совершают неадекватные люди, - сказал заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Аркадий Шамаев (по его данным, в городе сожжены пять пластиковых контейнеров. По всем этим фактам мэрия обратилась с заявлениями о розыске вандалов в полицию).



- Покупайте антивандальные контейнеры! - посоветовал чиновникам Фёдор Жигаров.



- Если все антивандальное покупать, город превратится в крепость, - не согласился с коллегой депутат Сергей Коваль.



Депутаты поспорили и с выделением 1,7 миллиона рублей на Быханов сад.



- В очередной раз выделят средства на Быханов сад. Зачем? Почему за счёт сокращения расходов на образование?



- Мы выделяем эти средства на парк «Сокол» - он вошёл под управление в МБУ «Быханов сад». Эти деньги получит скольский парк на асфальтирование дорожек, - сказала Татьяна Григорова.



В итоге после того, как за изменение параметров муниципального бюджета проголосует сессия, доходная часть бюджета Липецка вырастет до 14,3 миллиарда рублей, а расходная - до 15,1 миллиарда. Дефицит бюджета составит 773,9 миллиона рублей.

