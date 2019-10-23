Выезд на кольцо 9 микрорайона временно перекроют

Движение перекроют в ночь с субботы на воскресенье.

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в ночь с 26 октября (суббота) на 27 октября (воскресенье) в связи с ремонтом теплотрассы будет перекрыт выезд на площадь Николая Великолепова (кольцо 9 микрорайона) со стороны проезда Северный.







По предварительным данным, ограничение будет действовать до 2 ноября. Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.



