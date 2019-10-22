«ЭкоПром-Липецк» и координаторы проекта «ЭкоДвор» провели два экологических праздника

В субботу «ЭкоДвор» прошел на улице Доватора, а в воскресенье - в с. Подгорное. Гости праздника сдавали на переботку вторсырье, приняли участие в эко-квестах и узнали, какой путь проходит мусор от контейнера до вторичной переработки. Самые юные участники соревновались в знаниях об экологии и участвовали в конкурсах. Завершились праздники мастер-классами по росписи эко-сумок.

За 2 два праздника собрали общими усилиями 12 кг пластика, 30 кг макулатуры и 3 кг батареек. Самые активные участники получили подарки от регоператора.

«Мы рады отметить, что к нам поступают запросы на проведение экологического праздника. В первую очередь нам важно рассказать самым юным участникам мероприятия о том, какую пользу окружающей среде приносит раздельный сбор отходов. Это ежедневный вклад каждого в будущее планеты.

Проект «ЭкоДвор» направлен на продвижение культуры и практики раздельного сбора. С нашей стороны мы постоянно увеличиваем количество контейнеров для раздельного сбора. Для жителей районов открыли пункты приема вторсырья.







Приятно, что все больше жителей понимают насколько важно разделять отходы. Как регоператор по обращению с ТКО, мы стремимся к тому, чтобы каждый житель обладал необходимой информацией, как снизить ущерб окружающей среде и минимизировать свой экологический след.

Если Вы желаете, чтобы праздник «Экодвор» прошел в Вашем дворе – пишите нам через форму обратной связи на нашем сайте www.ecolipetsk.ru или в группе «ЭкоПром-Липецк» Вконтакте. Мы с радостью организуем интересное и полезное эко-мероприятие для Вас и Ваших соседей», - прокомментировали в пресс-службе АО «ЭкоПром-Липецк».

Проект реализуется при поддержке The Coca-Cola Foundation и экспертной поддержке движения межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА» и является частью программы «Разделяй с нами».



