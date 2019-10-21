Общество

49 минут назад

В липецких дворах гниют иномарки

9 596
#автохлам
1
В липецких дворах гниют иномарки

И стоят сгоревшие машины.

Сотрудники управлений округами Липецка в ходе очередных рейдов по городским дворам наши целую серию брошенных автомобилей. То тут то там можно встретить доживающие свой век иномарки, машины отечественного производства, а также сгоревшие остовы транспортных средств.

- ул. П.Смородина, д. 14 - Daewoo Nexia
- ул. Депутатская, д. 80 - ВАЗ без идентификационных данных
- Терешковой, 37/1 - ВАЗ 2115
– Бехтеева, 10 - ВАЗ 2110
– Липецк-2, 1-196 Военный городок - Mitsubishi Galant
- ул. Союзная, д. 8 - Volkswagen Caravelle без идентификационных данных
- ул. Стаханова, д. 22А - Hyundai Sonata без идентификационных данных
- ул. Водопьянова, д. 23 - ВАЗ без идентификационных данных
- Космонавтов, 42/2 — ВАЗ
- Циолковского, 7/2 ВАЗ
– Циолковского, 7 - ВАЗ
- Гагарина, 161/1 - сгоревшее транспортное средство
– Терешковой, 5/1 - ВАЗ 2106
- Циолковского, 14/2 - ВАЗ
- пр. 60 лет СССР, д. 6 - Opel Corsa
- ул. Меркулова, д. 9 — Audi
- пр. 60 лет СССР, д. 11 - Volkswagen Golf
- пр. 60 лет СССР, д. 13 - ГАЗ без г/н.

Владельцам всех этих автомобилей отведено 30 суток на то, чтобы убрать их из дворов. Если автовладельцы не выполнят требование мэрии, то машины отвезут на спецстоянку, а потом пустят на металлолом в доход бюджета Липецка.
9 596
#автохлам
1

Комментарии (9)

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Ого

17 минут назад
Кстати, Позвоните мерше она музей из ретро- автомобилей собирается открывать. Как раз для её коллекции и платить только за эвакуатор придётся.
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Гниет и загнивает

21 минуту назад
вся страна
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Плевать

25 минут назад
дзен, конкретезируй...или пустобол
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Плевать

26 минут назад
Блюадь... А Вы есть бздуны...Я вытрачил этот хлам из района..
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дзен

27 минут назад
В городе все гниет.
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..

34 минуты назад
Заголовок в липецких дворах гниют иномарки. И в списке почти все ваз. Редактор браво.
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Кстати

35 минут назад
Пр. 60 лет СССР, д. 33 стоят Ваз 2107 и Москвич 2141 на спущенных колёсах не первый год! Зимой на них вообще такие горки из снега образуются аж жуть.
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48 й

35 минут назад
Давно пора!
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Ваш

36 минут назад
Пря Сталяне токова не была!
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