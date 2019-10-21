В липецких дворах гниют иномарки

И стоят сгоревшие машины.

Сотрудники управлений округами Липецка в ходе очередных рейдов по городским дворам наши целую серию брошенных автомобилей. То тут то там можно встретить доживающие свой век иномарки, машины отечественного производства, а также сгоревшие остовы транспортных средств.



- ул. П.Смородина, д. 14 - Daewoo Nexia

- ул. Депутатская, д. 80 - ВАЗ без идентификационных данных

- Терешковой, 37/1 - ВАЗ 2115

– Бехтеева, 10 - ВАЗ 2110

– Липецк-2, 1-196 Военный городок - Mitsubishi Galant

- ул. Союзная, д. 8 - Volkswagen Caravelle без идентификационных данных

- ул. Стаханова, д. 22А - Hyundai Sonata без идентификационных данных

- ул. Водопьянова, д. 23 - ВАЗ без идентификационных данных

- Космонавтов, 42/2 — ВАЗ

- Циолковского, 7/2 ВАЗ

– Циолковского, 7 - ВАЗ

- Гагарина, 161/1 - сгоревшее транспортное средство

– Терешковой, 5/1 - ВАЗ 2106

- Циолковского, 14/2 - ВАЗ

- пр. 60 лет СССР, д. 6 - Opel Corsa

- ул. Меркулова, д. 9 — Audi

- пр. 60 лет СССР, д. 11 - Volkswagen Golf

- пр. 60 лет СССР, д. 13 - ГАЗ без г/н.



Владельцам всех этих автомобилей отведено 30 суток на то, чтобы убрать их из дворов. Если автовладельцы не выполнят требование мэрии, то машины отвезут на спецстоянку, а потом пустят на металлолом в доход бюджета Липецка.

