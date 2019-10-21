Липецкой области пьяный мужчина угнал автомобиль

Угон совершен в Воловском районе

19 октября в отдел полиции обратился 54-летний гражданин с заявлением о том, что 19 октября в села Ожога от дома по ул.Солнечной неизвестный совершил угон его автомобиль "ВАЗ-21093". Автомобиль в исправном состоянии обнаружен у дома по ул.Центральной в деревне Ивановка.



Участковым уполномоченным полиции, инспекторами ДПС по подозрению в совершении преступления в состоянии алкогольного опьянения задержан 57-летний работник сельскохозяйственного предприятия Воловского района.



Расследование проводит Воловское ОП МОМВД России "Тербунский".