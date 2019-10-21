Общество

12 минут назад

Липецкой области пьяный мужчина угнал автомобиль

2 129
#угон
Липецкой области пьяный мужчина угнал автомобиль

Угон совершен в Воловском районе

19 октября в отдел полиции обратился 54-летний гражданин с заявлением о том, что 19 октября в села Ожога от дома по ул.Солнечной неизвестный совершил угон его автомобиль  "ВАЗ-21093". Автомобиль в исправном состоянии обнаружен у дома по ул.Центральной в деревне Ивановка.

Участковым уполномоченным полиции, инспекторами ДПС по подозрению в совершении преступления в состоянии алкогольного опьянения задержан 57-летний работник сельскохозяйственного предприятия Воловского района.

Расследование проводит Воловское ОП МОМВД России "Тербунский".
2 129
#угон

Комментарии (2)

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1111

3 минуты назад
ржака.....во это новость синяк у синяка девятку угнал.....жаль не лисапед или самокат...
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Ух ты

6 минут назад
Да ладно, ему можно, мужик как никак. Что он должен щи что ли варить? Бухнуть и за руль так многие яйценосящие делают...
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