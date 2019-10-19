Общество

сегодня, 16:03

Дорожная техника отрезала Задонск от Хлевного

2 457
#трасса #ремонт
1
Дорожная техника отрезала Задонск от Хлевного

Из-за ремонта автотрассы водители, следующие в направлении Воронежа, вынуждены сворачивать на платный участок трассы М-4.

В районе села Даньшино Задонского района водителей подстерегает неприятный сюрприз в виде дорожной техники. Она перекрывает движение в направлении Хлевного.

Никаких предупреждений о ремонте не было. Нет и соответствующего знака.

Водители, чертыхаясь, разворачиваются и едут несколько километров назад, чтобы выехать на платный участок М-4.

В управлении дорог и транспорта Липецкой области пояснили, что ремонт проводят не областные дорожные службы, а компания, обслуживающая федеральную трассу "Дон".
2 457
#трасса #ремонт
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дорожник

30 минут назад
И что? Выходишь на м4 проезжаешь несколько км и перед мостом уходишь на Хлевное.Что за идиот накалякал эту новость?
ответить

хаха

48 минут назад
Правильно! На свой платный участок майнят.
ответить

Еще в рубрике

Поселок Дачный остался без воды
#отключение воды
13
Поселок Дачный остался без воды

сегодня, 13:46

Общество
«Вертебище у речки Павелки», лебедянская Карелия и судьба самого маленького метро в мире
#маршрут выходного дня #Лебедянь
9
«Вертебище у речки Павелки», лебедянская Карелия и судьба самого маленького метро в мире

сегодня, 12:53

Общество
Гараж с водкой накрыли недалеко от общеобразовательной школы
#Алкоголь #контрафакт
42
Гараж с водкой накрыли недалеко от общеобразовательной школы

вчера, 17:55

Общество
«Иметь хорошее настроение и приятный сценический вид!»
#Липецкие зори
7
«Иметь хорошее настроение и приятный сценический вид!»

вчера, 17:15

Общество
В Липецкой области безветренно, сухо и до +18
#потепление
21
В Липецкой области безветренно, сухо и до +18

вчера, 17:00

Общество
Почему Липецк осенью такой грязный (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
136
Почему Липецк осенью такой грязный (ФОТО)

вчера, 16:02

Общество