Дорожная техника отрезала Задонск от Хлевного

Из-за ремонта автотрассы водители, следующие в направлении Воронежа, вынуждены сворачивать на платный участок трассы М-4.

В районе села Даньшино Задонского района водителей подстерегает неприятный сюрприз в виде дорожной техники. Она перекрывает движение в направлении Хлевного.



Никаких предупреждений о ремонте не было. Нет и соответствующего знака.



Водители, чертыхаясь, разворачиваются и едут несколько километров назад, чтобы выехать на платный участок М-4.



В управлении дорог и транспорта Липецкой области пояснили, что ремонт проводят не областные дорожные службы, а компания, обслуживающая федеральную трассу "Дон".

