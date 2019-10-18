39 убийств и пять изнасилований раскрыли за девять месяцев липецкие следователи-криминалисты

Накануне профессионального праздника сотрудники СК СУ по Липецкой области сообщили о раскрываемости резонансных дел, получили награды, встретились с ветеранами следствия и организовали экскурсию для кадетов.

По случаю 65-летия создания службы криминалистов Следственного комитета России в СК СУ по Липецкой области прошли торжества. Они начались с оперативного сообщения руководителя следственного управления Евгения Шаповалова.



- За девять месяцев этого года следователями-криминалистами раскрыто и расследовано 67 преступлений. Из них 39 убийств, 19 фактов причинения тяжкого вреда здоровья, 5 изнасилований. Продолжаем заниматься преступлениями прошлых лет. Завершено следствие по 24 преступлениям со срокам давности от пяти и более лет, - подчеркнул Евгений Шаповалов.



Руководитель ведомства наградил шестерых офицеров. Медаль «За усердие» получил следователь-криминалист Павел Боев, отмечены достижения сотрудников СК СУ Романа Шипулина, Вячеслава Пучкова, Елены Майор, Светланы Пожидаевой. Именно Пожидаева и Майор, расследуя уголовные дела о мошеннических и коррупционных схемах, изучили 65 тысяч документов и провели 49 судебно-экономических экспертиз.



В центре внимания сотрудников управления были ветераны подразделения. К примеру, Алексея Хрюкина считают символом криминалистики советского периода. Он был одним из первых в истории Липецкой области прокурором-криминалистом, создавшим «с нуля» современную на тот момент материально-техническую базу и обучившим на ней несколько поколений работников прокуратуры.



С новейшими техническими средствами, позволяющими расследовать уголовные преступления, криминалисты познакомили кадетов профильных классов СКР. Школьники сегодня получили первые знаки отличия — шевроны с символикой следственного комитета.



Профессиональный праздник криминалисты отметят 19 октября.

