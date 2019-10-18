17-летнего парня обманула 23-летняя серийная мошенница из Воронежа

Полицейские отыскали мошенницу, которая 28 августа завладела ноутбуком 17-летнего жителя Липецка.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, подросток решил продать ноутбук через интернет. На его объявление откликнулась девушка, вскоре она приехала к парню домой и предложила заплатить за ноутбук через мобильный банк. Юноша согласился. Покупательница сделала вид, что перевела деньги на банковскую карту, забрала ноутбук и уехала. Деньги на счет так и не поступили. Мать подростка обратилась с заявлением в полицию.



Мошенницу липецкие полицейские нашли в Воронеже. Оказалось, что аферистке 23 года, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



Девушка, которая подозревается в совершении аналогичного преступления и в Воронеже, заключена под стражу.

