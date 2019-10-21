Липчанам теперь не нужно ехать в Воронеж или Тамбов

У владельцев автомобилей Mercedes-Benz появился новый сервисный партнер в Липецке.

Вручить памятный подарок в честь открытия Президенту ГК Автоимпорт Олегу Смирнову приехал директор управления по послепродажному обслуживанию «Мерседес – БенцРУС» Ханс Юрген Пфайль.







«Автоимпорт» осуществляет весь спектр услуг по послепродажному обслуживанию (включая гарантийный и кузовной ремонт), а также по продаже автомобилей Mercedes-Benz Certified*.







Сервисная станция «Автоимпорт» оснащена современным оборудованием, которое позволяет не только производить регламентное обслуживание, но и выполнять полный спектр ремонтных работ. В сервисной зоне находятся 7 рабочих постов, включая выделенный пост сервисной приемки, пост для приемки коммерческого транспорта, а также пост для установки дополнительного оборудования. Обслуживанием клиентов занимается команда из 20 профессионалов высокого класса. Пропускная способность сервиса составляет 10 автомобилей в день.

Обратившись к «Автоимпорт», клиент получает высококлассный сервис Mercedes-Benz, оригинальные запасные части и ремонт, произведенный в четко установленные сроки. На станции также реализована программа мобильности для клиентов на время ремонта.







Площадь станции составляет более 1000 м2 и включает так же шоурум на 5-6 автомобилей с пробегом, которые реализуются по программе Mercedes-Benz Certified*. Каждый такой автомобиль обладает рядом неоспоримых достоинств, которые безусловно подтверждают его высокое качество: возраст не превышает 6 лет, а пробег — 125 000 км, 12 месяцев постгарантийной поддержки, 24 часовая помощь на дорогах и 75 критериев тщательной технической проверки.







ОП ООО «МБ Рязань» в Липецке «Автоимпорт»

Липецк, ул. Московская, д.79а

Тел.: +7(4742)55-55-75

http://mb-lipetsk.ru

*(анг.) сертифицированный



"PR"

