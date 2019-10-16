105 000 рублей положила на счет мошенников 49-летняя женщина

В Липецке зарегистрировано очередное банковское мошенничество. Жертвой преступников стала 49-летняя женщина.

На сотовый телефон липчанки позвонили от имени службы безопасности банка и сообщили о попытке несанкционированного доступа к ее счету.



- Звонившие предложили липчанке защитить сбережения простым способом: снять деньги со счета, а потом положить их на специально созданный банком для таких случаев интернет-кошелек - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: не сообщайте реквизиты своих банковских карт и счетов незнакомцам, кем бы они не представлялись. Ни сотрудники банка, ни любой другой организации не вправе их требовать. При возникновении каких-либо подозрений в мошенничестве связывайтесь с клиентской поддержкой банка, номер телефона которой сохраните заранее.